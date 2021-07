Im letzten Jahr musste das beliebte Entenrennen in Bad Segeberg wegen der Coronapause ausfallen. Am 22. August sollen aber wieder 2500 Rennenten auf dem Großen Segeberger See um die Wette schwimmen für den guten Zweck und Gewinne. Wer mitmachen möchte, braucht eine „Rennlizenz“.