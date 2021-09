Bad Bramstedt

Noch ist der Gewerbepark Auenland in Bad Bramstedt nur eine Wiese mit Straßen, die ins Nichts führen. Doch es soll sich daraus ein High-Tech-Standort entwickeln. Nicht nur der Endoprothesen-Hersteller Link will dort bauen, nun gibt es auch Pläne, eine Anlange zur Produktion von grünem Wasserstoff zu bauen.

Initiator ist Dr. Hans-Günther Lüth, Entwickler und Geschäftsführer mehrerer Windparks in Wiemersdorf und Großenaspe. „Es ist bisher nur eine Idee“, betonte Lüth bei der Vorstellung des Projektes im Bad Bramstedter Planungs- und Umweltausschuss. Doch die ist schon recht konkret. „Vier bis fünf Jahre plane ich bis zur Realisierung ein“, sagte Lüth zu KN-online. Die positive Rückmeldung aus dem Ausschuss habe ihn motiviert, das Vorhaben voranzutreiben. „Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, das haben uns zuletzt auch wieder die Überschwemmungen in Bad Bramstedt gezeigt“, so der Wiemersdorfer.

Der Treibstoff der Zukunft

Grüner Wasserstoff gilt als der Treibstoff der Zukunft. Grün, weil der Strom für die Elektrolyse ausschließlich aus regenerativen Quellen kommt, die kein CO2 erzeugen und auch nicht aus Atomkraftwerken stammt. Pkw können mit Batterien zum Fahren gebracht werden, Lkw, Schiffe oder Flugzeuge aber nicht. Sie sollen künftig mit Brennstoffzellen betrieben werden, die aus Wasserstoff Strom erzeugen, also die zuvor betriebene Elektrolyse wieder umkehren, und damit die Elektromotoren der Fahr- und Flugzeuge speisen.

„Bad Bramstedt bietet für uns günstige Bedingungen“, erklärte Lüth. Die Stromkabel aus den Windparks in Wiemersdorf und Großenaspe verlaufen bereits nach Bad Bramstedt, wo der Windstrom bisher ins Versorgungsnetz eingespeist wird. Von den geplanten Anlagen sollen die Kabel dann ebenfalls ins Bad Bramstedter Gewerbegebiet verlegt werden. „So können wir gewährleisten, dass für die Wasserstoffproduktion ausschließlich grüner Strom verwendet wird“, so der Wiemersdorfer Ingenieur. In Elektrolyseuren, die das Kernstück der geplanten Anlage im Gewerbegebiet bilden, wird mit dem Strom das Wassermolekül H2O in H2 (Wasserstoff) und O2 (Sauerstoff) aufgespalten.

Wasserstofftankstelle im Gewerbegebiet

Der frei werdende Sauerstoff könnte beispielsweise für medizinische Zwecke verwendet werden, sagt Lüth. Der Wasserstoff soll auch über eine eigene Tankstelle verkauft werden. „Die Nähe zur Autobahn ist attraktiv“, meint der Projektentwickler, zumal es in Schleswig-Holstein bisher kaum Wasserstofftankstellen gibt. Lkw-Speditionen und Busunternehmen könnten die Abnehmer sein. Aber auch die AKN kann sich Lüth als Kunde vorstellen. „Die Bahnen werden bisher mit Diesel betrieben, Wasserstoff würde ein klimafreundlicher Ersatz sein.“

Wasserstofftechnik im Verkehr Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist Wasserstoff „Schlüsselelement für die Energiewende“. Vor allem im Verkehrssektor soll das leicht flüchtige Gas mit Brennstoffzellen Diesel und Kerosin ersetzen und damit die klimaschädlichen CO2-Emissionen minimieren. Aber auch der Stahlriese Thyssen-Krupp setzt auf Wasserstoff, um seine Hochöfen nicht mehr mit Kohle befeuern zu müssen. Für Pkw hat die Brennstoffzellentechnik bisher noch den Nachteil, dass sie nicht so energieeffizient ist wie der Batteriebetrieb und es bisher nur wenige Wasserstofftankstellen gibt. Deshalb gibt es auch kaum Wasserstoffautos. Lediglich Toyota und Hyundai bieten diese Technik an. Einige Autohersteller setzen auch auf E-Fuel, das durch eine Weiterverarbeitung des Wasserstoffs gewonnen wird. So entstehen synthetische Kraftstoffe, Benzin oder Diesel, mit denen die vorhandenen 46 Millionen Verbrennerfahrzeuge betankt werden können. Porsche und Siemens bauen gemeinsam eine solche Fabrik in Chile. Die Energieeffizienz ist allerdings noch schlechter als bei reinen Wasserstoffautos. Das größte Problem der neuen Techniken ist aber, dass eine gigantische Menge an grünem Strom benötigt wird, die alleine in Deutschland wohl kaum produziert werden kann.

Bad Bramstedt biete sich als Standort auch noch aus einem weiteren Grund an: Die Stadtwerke betreiben ein Fernwärmenetz. Die Wasserstoffproduktion hat den Nachteil, dass ein Teil der Energie verloren geht. Lüth nannte einen Wirkungsgrad von 74 Prozent, 26 Prozent der verwendeten Energie gehen durch die Elektrolyse verloren, vor allem in Form von Wärme. Die will der Wiemersdorfer ins Fernwärmenetz einspeisen.

Weitere Wind- und Solarparks geplant

Der Strom für die Wasserstoffgewinnung soll aus bereits bestehenden und geplanten Windkraftanlagen sowie aus geplanten Solarparks rund um Bad Bramstedt kommen. Lüth plant ein Repowering, eine Modernisierung, der bereits 20 Jahre alten Windräder des Bürgerwindparks Wiemersdorf. Der Strom soll dann ausschließlich für die Wasserstoffanlage verwendet werden. Weitere Windräder plant Lüth in Großenaspe. Lange Zeit hatte er dafür wegen der Nähe zum Wetterradar in Boostedt keine Genehmigung bekommen. Nach einem Rechtsstreit liegt die nun aber vor. Fünf Windkraftanlagen werden schon in Kürze südlich von Bad Bramstedt auf Lentföhrdener und Weddelbrooker Gebiet errichtet, die ebenfalls von Lüth betrieben werden. In Wiemersdorf plant der rührige Ingenieur an der A7 einen Solarpark. Einen weiteren will er links und rechts der AKN-Trasse nördlich von Lentföhrden bauen. Damit dürfte dann genügend grüner Strom – 10 Megawatt werden benötigt – für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung stehen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo genau die Wasserstoff-Produktionsanlage gebaut werden soll, stehe noch nicht fest. Ein Grundstück sei noch nicht erworben worden, so Lüth. Er stehe aber in engem Austausch mit Bürgermeisterin Verena Jeske, die das Vorhaben unterstützt. „Das ist ein Leuchtturmprojekt“, sagte sie, „wir brauchen mutige Menschen, die so etwas voranbringen.“