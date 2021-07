Bad Bramstedt

Seit dem Frühjahr sprießt das Wildkraut an den Straßenrändern von Bad Bramstedt. Das ist keine Sparmaßnahme, hier soll für Insekten Lebensraum geschaffen werden. Marcel Möller hat sich auch schon Beschwerden anhören müssen. Doch wer etwas für die Umwelt machen wolle, der müsse auch mal von Gewohnheiten lassen, meint der umtriebige Bauhofchef.

Beispiel Schlüskamp: Zwischen den Bäumen werden nur noch schmale Streifen entlang des Gehwegs und der Fahrbahn gemäht. Der Rest bleibt sich selbst überlassen. Hier wachsen nun Wiesen-Pippau, Habichtskraut, Schmalblättriger Wegerich – alles wichtige Pflanzen für die Insekten. „Sie kommen von alleine, wenn man nicht mäht, wir müssen überhaupt nichts aussäen“, erklärt Möller. Großflächig wächst das Wildkraut nun auch am Köhlerhofsee, aber auch an den Straßen im Ortsteil Neu-Bissenmoor. „Wir haben schon Beschwerden bekommen, gerade aus den neueren Wohngebieten“, erzählt Möller. „’Hat die Stadt jetzt nicht mal mehr fürs Mähen Geld?’, fragten Anrufer, wir wurden auch schon übel beschimpft.“ Möller sieht Parallelen zu den Windkraftanlagen. „Jeder will umweltfreundlichen Strom, aber die Dinger bitte nicht bei mir aufstellen.“

Auf dem Bleeck wachsen Chili und Feigen

Möller hat noch mehr Pläne. Die Kübel auf dem Bleeck sollen neu bepflanzt werden, zum Teil sind sie es auch schon. Chili wächst hier und auch ein kleiner Feigenbaum, der schon Früchte trägt. Kartoffeln, Mais, Stangenbohnen, Erbsen und anderes Gemüse sollen in die Kübel. Die Sträucher, die 2015 nach dem Bleeck-Umbau dort gepflanzt wurden, kommen wieder weg. Ihm fehle das Konzept dahinter, sagt Möller. Er will einen „Bleeck zum Essen. Ist doch toll, wenn im Herbst ein dicker Kürbis auf dem Hochbeet liegt“, findet der Naturfreund. Aber nicht nur die Optik zählt. „Gemüse lockt viele Wildbienen an“, weiß der Bauhofleiter.

Auch das Juz ist beteiligt

Auch das Jugendzentrum ist am „Bleeck zum Essen“ beteiligt. Die Hochbeete aus verrostetem Stahl stehen schon vor dem Haus. Sie sind mit Kompost gefüllt. Wenn die Sommerpause zu Ende ist, soll mit den Jugendlichen gesät und gepflanzt werden. Rote Beete, Möhren, Koriander, alles was hier im Halbschatten gedeiht. „Das hat natürlich auch einen pädagogischen Aspekt“, erklärt Jugendzentrumsleiterin Christine Daue. Die Juz-Besucher lernten nicht nur das Gärtnern, sondern nebenbei auch einiges über gesunde Ernährung und die Vermeidung von Verpackungsmüll.

Wenn das erledigt ist, will Marcel Möller das Beet um den Roland in Angriff nehmen. Seit Generationen schon wachsen hier Rosen. „Der Boden ist schon ausgelaugt, er bietet den Rosen zu wenig Nährstoffe.“ Zwischen den Rosen sprießt zurzeit hochgewachsenes Eisenkraut, was aber nicht so recht harmonieren soll. Möller will statt der Rosen Sonnenblumen aussäen. Der Protest wird wohl nicht lange auf sich warten lassen, glaubt Möller. Doch der Zuspruch, den er für seine bisherige Bleeck-Bepflanzung bekommen hat, überwiegt die Kritik bei Weitem. „Das ist auch eine Generationenfrage“, glaubt er.