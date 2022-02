In Sievershütten war schon fast in Vergessenheit geraten, dass an der Ortsgrenze drei riesige Windräder gebaut werden sollen. Die CDU hält den Windpark dort für zu groß und für zu nah am Ort. Die Partei bringt das Thema jetzt wieder ins Gespräch, um die Bürger zu informieren, was auf sie zukommt.