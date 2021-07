Bad Segeberg

Eine Ewigkeit scheint sie her zu sein, die letzte Aufführung der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Umgeben von über 8000 Menschen feierte die Besetzung einen neuen Besucherrekord: Mehr als 400.000 Zuschauer hatten 2019 Unter Geiern gesehen. Mit Alexander Klaws als neuer Winnetou.

Alexander Klaws ist zurück am Kalkberg

Fast zwei Jahre später ist Schauspieler und Sänger Alexander Klaws wieder im Stadion am Kalkberg und sitzt auf den leeren Rängen. Die Saison wurde zum zweiten Mal abgesagt. Aber im Rund wird derzeit eine große Musikbühne aufgebaut für die Konzertreihe „Pop am Kalkberg 2021“. Es sind die ersten Versuche von Großveranstaltungen seit Ausbruch der Pandemie in Bad Segeberg. 1500 bis maximal 2000 Zuschauer sollen zugelassen werden pro Veranstaltung.

Auch Alexander Klaws wird auftreten. Mit einer Pop- und Musical-Show am 1. August. Die Vorstellung, vor Publikum aufzutreten ist für den 37-Jährigen noch surreal, sagt er. „Das hat es einfach zu lange nicht gegeben.“

Während der Coronazeit, dem Lockdown, dem Veranstaltungsverbot habe er sich wie viele Künstler ohnmächtig gefühlt, sagt der Hamburger. „Man hat es selbst nicht unter Kontrolle.“ Zahlreiche Engagements seien ihm weggebrochen. Nicht nur die Auftritte bei den Karl-May-Spielen. Konzerte, TV-Auftritte, auch ein großes TV-Live-Event, bei dem die Passionsgeschichte aufgeführt werden sollte, mit Klaws in der Hauptrolle. Alles abgesagt. Es sei schwer gewesen, sich zu motivieren – ohne Ziel, auf das er hätte hinarbeiten können.

Maximal 2000 Besucher pro Konzert in Bad Segeberg

„Das Schlimmste war, dass man vergessen wurde“, resümiert Klaws. Die Künstler, die eigentlich Auftritte und Verträge gehabt hätten, seien behandelt worden, als seien sie arbeitslos. Viele hätten Hartz IV beantragen müssen. Andere Branchen seien bevorzugt worden, in dem was sie durften, findet er. Und dann waren am Sonntag erst die Bilder aus London zu sehen mit 60.000 Zuschauern beim Fußball-EM-Finale. „Da bekommt man den Eindruck, Geld regiert die Welt.“

Nun sollen endlich wieder Konzerte stattfinden. Am Kalkberg in Bad Segeberg startet das Programm unter dem Motto „Gemeinsam stark“ am 24. Juli. Normalerweise passen in das Stadion fast 10.000 Menschen hinein. Bis zu 2500 wären derzeit erlaubt, heißt es von den Konzertveranstaltern. Um Abstands- und Hygienevorschriften zu erfüllen, sollen es maximal 2000 werden pro Abend.

Derzeit wird die Bühne für „Pop am Kalkberg“ aufgebaut im Freilichttheater. Auch Alexander Klaws wird auftreten, aber nicht als Winnetou, sondern mit Songs aus seiner Pop-und Musicalkarriere. Quelle: Nadine Materne

Der Bereich vor der Bühne wird bestuhlt, die oberen Blöcke im Stadion bleiben komplett frei. In den unteren vier Zuschauerblöcken direkt vor der Bühne wird jede zweite Reihe gesperrt. Gruppen können nebeneinander sitzen, dazwischen bleiben dann ebenfalls Sitze unbesetzt.

Alexander Klaws freut sich auf Live-Publikum

Es wird ein neues Gefühl für Künstler wie Klaws, die vor der Pandemie vom Erfolg verwöhnt waren. „Die Pandemie hat einen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, resümiert Klaws. Ihm sei bewusst geworden: Vor 400.000 Menschen in einer Saison zu spielen, das ist nicht normal.

Rückblick auf den 8. September 2019: Die letzte Karl-May-Vorstellung in Bad Segeberg endete mit einem Besucherrekord. Danach mussten die Spiele zwei Mal abgesagt werden. Quelle: Matthias Ralf

„1500 Zuschauer, das sind eine Menge Leute“, findet er nach eineinhalb Jahren ohne Publikum. „Und ich freue mich unfassbar drauf. Das werden gefühlt wie 10.000 sein.“ Noch aber sind viele Tickets nicht verkauft. Nicht nur für das Konzert von Klaws. Dabei waren die Konzerte am Kalkberg in der Vergangenheit eigentlich immer gut gebucht, oft auch ausverkauft.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klaws selbst findet das nur logisch: „Die Leute haben noch Bedenken und Angst.“ Das Stadion sei nicht klein, selbst 1500 Menschen seien eine große Menge. „Und alle sprechen von der Delta-Variante.“ Der erste Gewinner der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ gibt sich aber entspannt.

Klaws’ „Coronageschenk“: Zeit mit der Familie und zweiter Sohn

Noch eine Lehre aus der Coronazeit: Mal ein paar Gänge zurückschalten, sich besinnen. Weg von: Höher, schneller, weiter. „Das war schon mein Leben“, sagt Klaws. Er will nun mehr darauf achten, was ihm wichtig ist, was er auch nicht mehr machen möchte.

Ohne den Resetknopf der Pandemie hätte Klaws auch viel verpasst: „Ich bin zum zweiten Mal Papa geworden“, erzählt Klaws beim Gespräch im Kalkbergstadion. Die Zeit mit der Familie, sei das Geschenk von Corona gewesen. „Ich wäre sonst wahrscheinlich gar nicht zu Hause gewesen.“

Alexander Klaws bei seinem Debüt als Winnetou am Kalkberg bei der Premiere von „Unter Geiern“ 2019. Nächstes Jahr will er endlich wieder als Apachen-Häuptling in die Arena reiten. Quelle: Claus Harlandt

Trotzdem freut er sich auf das Ende der Zwangspause und den Kalkberg. Obwohl sich das Wow-Gefühl noch nicht ganz einstellen will. „Das Konzert ist der erste Schritt“, sagt Klaws. Aber noch sei die Pandemie nicht vorbei. Aber im nächsten Jahr, wenn er wieder als Winnetou in die Arena reitet – „das ist es, was den Kalkberg für mich ausmacht“, so der Winnetou-Darsteller. „Dann brechen alle Dämme.“