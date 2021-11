Diese Nacht wird Gastwirt Andreas Gamerdinger wohl nie vergessen: Es war gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen, als der Kayhuder einen lauten Knall hörte. Ein Mercedes war ungebremst in die Herrentoiletten gekracht. Einige Minuten früher – und den Wirt hätte es dort erwischt. Der Unfallverursacher was stark alkoholisiert.