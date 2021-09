Leezen

Ein 15-jähriger Kraftakt endete: Eine große Delegationen aus Politik, Verwaltung und Naturschutz mit Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack an der Spitze feierte die Vergrößerung des Schutzgebietes der Leezener Au. Auch für Spaziergänger gibt es eine Neuerung: Ein Rundweg ist jetzt angelegt.

Eines der wenigen großflächigen, artenreichen Feuchtgrünlandgebiete Schleswig-Holsteins nennt das Land die Leezener Au-Niederung, in der seltene Pflanzen und viele Tiere bis hin zu Wasserbüffeln eine geschützte Heimstatt finden. Mit einer Flurbereinigung wurden 108 Hektar umgewidmet. Das Schutzgebiet wurde damit etwa verdoppelt.

Leezener Au: 2006 wurden alle Grundeigentümer eingeladen

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hatte zu Beginn der Flurbereinigung 2006 alle Grundeigentümer zu einer Teilnehmergemeinschaft eingeladen. Sie hatten alle ihre Wünsche auf den Tisch legen können.

Auch der Gewässerpflegeverband und die Schrobach-Stiftung aus Kiel waren dabei. Sie kümmern sich um das Gebiet. Die Interessen von Naturschutz, Wasserschutz und Landwirtschaft waren unter einen Hut zu bringen.

234 Hektar für Ausweitung des Schutzgebietes Leezener Au getauscht

Insgesamt waren es 234 Hektar mit 43 Besitzern, die Grundstücke getauscht hatten. Da war zum Beispiel Olaf Tonn aus Krems I (Leezen). Er besaß sechs Hektar sehr feuchtes Wiesenland im Au-Gebiet, das mit schweren Fahrzeugen nicht zu bewirtschaften war, teilweise noch nicht einmal gemäht werden konnte.

So entstand das Schutzgebiet Leezener Au Die Leezener Au-Niederung ist eines von wenigen großflächigen, artenreichen Feuchtgrünlandgebieten des Landes. Ihre Entstehung geht auf die letzte Eiszeit zurück, als abfließendes Schmelzwasser unterhalb eines Gletschers ein tief eingeschnittenes Tunneltal ausformte, berichten das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie die Schrobach-Stiftung. Bei der späteren Verlandung wuchsen mehr als 15 Meter mächtige Niedermoore auf, die heute die Niederung fast vollständig ausfüllen. Im Gebiet befinden sich zahlreiche Quellen. Auf diesen nassen Böden war seit jeher nur eine extensive landwirtschaftliche Nutzung als Grünland möglich. Dadurch entstand eine artenreiche Landschaft mit bunten Wiesen. Erst die zunehmende Mechanisierung und Intensivierung in der landwirtschaftlichen Nutzung seit den 1960-er Jahren führte zusammen mit der Aufgabe nicht rentabel zu bewirtschaftender Flächen dazu, dass die Vegetationsbestände verarmten. Die Begradigung der Leezener Au sowie Entwässerung und Verbrachung beschleunigten den Rückgang der Vielfalt. Stark gefährdete Arten sind der Schlangenknöterich, der Knöllchen-Steinbrech und die Rasensegge. Die Niederung ist Lebensraum für etliche Tierarten wie Kranich oder Moorfrosch. Mehrere Storchenpaare, die in den umgebenden Dörfern brüten, finden hier Nahrung. Die Niederung der Leezener Au zwischen Mözener See und Leezen ist wegen der hohen landschaftlichen Vielfalt und des Reichtums an seltenen Pflanzenarten und zahlreichen Lebensraumtypen der Fließgewässer, Niedermoore, Bruchwälder und Buchenwälder an den Hängen in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen worden. Im Zentrum des Gebiets fließt die Leezener Au, die den Neversdorfer See mit dem Mözener See verbindet. Für das FFH-Gebiet wurde ein Managementplan aufgestellt. Er ist Grundlage für die umzusetzenden Maßnahmen.ger

Diese Fläche konnte Tonn Zug um Zug gegen vier Hektar Ackerland tauschen. „Ich bin komplett zufrieden mit dem Tausch“, freute er sich. Insgesamt wurden 90 Hektar land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen angekauft oder langfristig gepachtet. Netto konnten dem Schutzgebiet Leezener Au 108 Hektar neu zugeordnet werden. Großflächig können Wasserbüffel, mehrere Rinderrassen und Islandpferde dort weiden – ausschließlich orientiert an Naturschutzgesichtspunkten.

Moor an Leezener Au vernässt

Den Aufwand für das Verfahren im Vorzeigeprojekt Leezener Au trug größtenteils das Umweltministerium aus Landes und EU-Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER).

Die Flurbereinigung Leezener Au präsentierte Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack. Besonders gefiel ihr die "schwimmende Brücke" über die Au. Quelle: Klaus J. Harm

900.000 Euro kosteten Landerwerb, weitere 481.000 Euro die Maßnahmen, beginnend beim Zaun- und Torebau über Vernässung des Moores und Renaturierung des Au-Verlaufes. Auch eine Art „schwimmende Brücke“ wurde gebaut.

„Schwimmende Brücke“ durch Leezener Au gebaut

Denn die Niedermoorschicht an der Querungsstelle betrug 15 Meter, weshalb eine normale Gründung nicht möglich war. So wurden auf beiden Seiten zwei Meter lange Stahlschrauben in das Moor geschraubt, ein paar Stahlträger darüber gelegt, und die Brücke mit einem leichten Glasfasergewebe konstruiert.

Leezens Bürgermeister Ulrich Schulz freute sich, dass mit dem Bau der „schwimmenden Brücke“ über die Au ein Herzenswunsch seiner Bürger wahr geworden sei. Nun könnten Spaziergänger auf einem Rundweg durch die Au wandern, statt einfach nur hin und zurück zu gehen. „Die Natur hier braucht sich nicht anzustrengen, um bedeutend zu sein, sie ist es einfach.“

Wasserbüffel an Leezener Au halten das Gras kurz

Auf einem Spaziergang zeigten Tanja Hemke und Dr. Cordelia Wiebe von der Schrobach-Stiftung den Teilnehmern den Wanderweg, die Brücke und die Wasserbüffel. Sie sorgen dafür, dass das Grün in der nassen Au kurzgehalten wird.

Projektleiterin Anne Benett-Sturies (links), Abteilungsleiterin "ländliche Entwicklung", sprach mit Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack über die Leezener Au. Quelle: Klaus J. Harm

Die Büffel waren dort offenbar so zufrieden, dass sie sich nicht anlocken ließen, obwohl die eine oder andere Teilnehmerin sie zu gern gekrault hätte. Zufrieden zeigte sich auch Tanja Hemke: „Unser nächstes Ziel ist die Verbesserung der Wasserqualität in den angrenzenden Seen“, verkündete sie. Kreisumwelt- als auch Wasserbehörde sicherten ihre wohlwollende Begleitung zu.

Anne Benett-Sturies, Projektleiterin und Abteilungsleiterin „Ländliche Entwicklung“ beim LLUR, war stolz auf das Erreichte. „Für die Flurbereinigung in Schleswig-Holstein ist das heute ein guter Tag. Fläche ist nicht vermehrbar, daher ist Ausgleich gefragt.“

Voll des Lobes war Ministerin Sütterlin-Waack. „15 Jahre haben Landwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft auf Augenhöhe vertrauensvoll zusammengearbeitet und Landnutzungskonflikte einvernehmlich und zur Zufriedenheit aller dauerhaft gelöst. Diese Zusammenarbeit hat sicherlich Nachahmungspotenzial.“

Sütterlin-Waack: Flurbereinigung hatte andere Ziele als früher

Dass die Flurbereinigung auch in ihren Zuständigkeitsbereich fiel, hatte sie offenbar überrascht. „Eigentlich hatte ich gedacht, in allen Bereichen meines Ministeriums schon tätig geworden zu sein, doch Flurbereinigung war mir etwas völlig Neues.“

In früheren Zeiten sei dieses Instrument dazu gebraucht worden, um Bäche zu begradigen, große Felder anzulegen und Knicks zu beseitigen. Nun aber hätten sich alle Beteiligten an einem Tisch zusammengefunden, um den Reichtum der Gegend an seltenen Pflanzen- und Tierarten und die landschaftliche Vielfalt zu erhalten.