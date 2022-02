Im Herzen Kaltenkirchens eröffnet in Kürze eine Woolworth-Filiale. Die Ladenfläche am Holstenplatz wurde zuletzt von Dodenhof als Mode-Boutique genutzt, stand monatelang leer. Was will Woolworth Kunden auf rund 700 Quadratmetern bieten und warum kommt die 18. Filiale in Schleswig-Holstein ausgerechnet nach Kaltenkirchen?