Kaltenkirchen

Das rot-weiße Zelt steht, die Akrobaten und Ponys warten auf ihren Einsatz: Der Zirkus Frank gastiert noch bis kommenden Sonntag in Kaltenkirchen. Auf einer Rasenfläche am Ohland Park ist die Familie Sperlich, die mit dem Zirkus durch den ganzen Norden fährt, zu finden. Die Freude, wieder auftreten zu dürfen, ist groß. Die Corona-Zwangspause war lang.

Mary-Lou Sperlich und ihr Bruder Aleandro zeigen ihre Ponys, die im Zirkus Frank auftreten. Quelle: Nicole Scholmann

„Wir werden überall herzlich empfangen“, freut Patrick Sperlich sich. Er leitet zusammen mit seinem Schwager den Zirkus Frank. Die Besucherplätze sind bei den Vorstellungen voll. Und das freut Sperlich und seine Familie besonders. „Die Menschen wollen wieder in den Zirkus, sie wollen etwas erleben“, sagt Patrick Sperlich. In Kaltenkirchen konnte er bereits Besucher aus Quickborn und Elmshorn begrüßen, sogar aus Stade seien Familien angereist. 75 Prozent der Sitzplätze dürfen besetzt werden.

Ganze Familie gestaltet den Zirkus Frank mit

Mary-Lou, zwölfjährige Tochter von Patrick Sperlich, ist froh, dass sie ihr Können am Pony und bei der Akrobatik wieder vor Publikum zeigen darf. „Das hat mir so gefehlt“, sagt die Jugendliche. Der Beifall sei die Belohnung für ihre Mühen. „Es ist toll, wenn das Zelt voll ist und alle ohne Maske dort sitzen und sich freuen“, sagt Mary-Lou. Denn nur im Eingangsbereich gilt die Maskenpflicht. Wer am Platz sitzt, darf sie abnehmen. So sehen die Zirkusmitglieder gleich, wie ihre Darbietungen ankommen.

Vorstellungen Der Zirkus Frank zeigt Donnerstag und Freitag ab 16.30 Uhr sein Programm, Sonnabend ab 15 und ab 18.30 Uhr. Am Sonntag heißt es ab 11 und ab 15 Uhr „Manege frei“. Karten können unter Telefon 01520/9471141 reserviert werden. Es gilt die 3G-Regel, ein Schnelltest vor Ort ist möglich. Letzter Vorstellungstag im Kaltenkirchener Ohland Park ist der 10. Oktober.

Bereits seit zwei Jahrzehnten ist der Zirkus Frank auf seiner Tour durch Norddeutschland regelmäßig in Kaltenkirchen zu Gast. Bereits zum vierten Mal durfte der Zirkus im Ohland Park Station machen. Vorher habe man, so Patrick Sperlich, auf dem Festplatz gestanden. Aber am gut besuchten Ohland Park mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten und direkt an einer viel befahrenen Straße gelegen, sei man viel besser aufgehoben. Dort sehen einen viele Menschen und überlegen sich einen Zirkusbesuch, hat Familie Sperlich festgestellt.

Laufende Kosten bleiben, Eintrittsgelder fehlten

Ein weiterer Punkt seien die Kosten für eine Platzmiete. Der Festplatz sei einfach zu teuer für den kleinen Zirkus. Das ist, so Sperlich, auch in anderen Kommunen ein großes Thema. „Wir würden gerne in großen Städten wie Neumünster oder Itzehoe gastieren, aber das ist zu teuer“, sagt Zirkusdirektor Sperlich. Er muss auf die Zahlen gucken, denn Woche für Woche kostet der Betrieb des Zirkus eine hohe vierstellige Summe, wie er sagt. Das müsse alleine durch Eintrittsgelder wieder reinkommen.

Zwangspause hat einigen Zirkusbetrieben schwer zugesetzt

Deshalb sei die Corona-Zwangspause auch eine sehr schwere Situation gewesen. Die laufenden Kosten bleiben, aber in der Kasse bleibt es leer. Man habe im Winterquartier in Mecklenburg-Vorpommern sich um Reparaturen gekümmert und die Zeit nach der Zwangspause geplant, aber ohne Schulden zu machen sei seine Familie nicht zurecht gekommen. Finanzielle Hilfe vom Staat habe es nicht gegeben. Einige kleine Zirkusse haben laut Sperlich diese Zeit nicht durchgestanden und seien aufgelöst worden.

Den Zirkus Frank gibt es aber weiterhin. Auch deshalb, weil er ein Familienbetrieb sei und der Zusammenhalt groß. „Hier muss jeder alles machen“, sagt Patrick Sperlich. Und so kommt es, dass Mary-Lou nicht nur mit ihren Ponys in der Manege steht, sondern auch Akrobatik und Jonglage zeigt. „Wir leben und sterben für unseren Zirkus“, sagt ihr Vater. In der sechsten Generation gibt es die Zirkusfamilie Frank, die durch das Land fährt und Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern will.

Fast alle Besucher sind inzwischen geimpft

Dass sie sich alle impfen lassen stand für die Zirkusfamilie zu keinem Zeitpunkt in der Diskussion. „Natürlich“, sagt Patrick Sperlich, der sich seiner Verantwortung bewusst ist. Auch die Besucher seien zu 90 Prozent geimpft, freut er sich. Für die anderen gelte Test oder Genesungsnachweis.

Diskussionen habe es bislang darum nicht gegeben. Im Zelt gibt es neben einer Heizung auch eine Belüftung. Die Sperlichs träumen dennoch von einer Zeit wie vor der Corona-Pandemie. Das sei sein größter Wunsch, so Zirkusdirektor Sperlich.