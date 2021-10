Es kracht mächtig in der CDU des Kreis Segeberg. Der frühere Bundestagsabgeordnete, Kreis- und Landesvorsitzende der CDU Peter Kurt Würzbach fordert seinen Parteikollegen Gero Storjohann auf, sein Bundestagsmandat niederzulegen. In einem offenen Brief rechnet er mit Storjohann mächtig ab.