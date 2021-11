Wieder Vandalismus an einer Bad Bramstedter Schule: Ein Müllcontainer der Grundschule Maienbeeck ging am Donnerstagabend in Flammen auf. Da er an der Hauswand stand, gibt es erhebliche Schäden an Fassade und Fenstern. Zeugen konnten recht konkrete Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben.