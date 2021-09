„Kaltenkirchen ist eine Jahrmarkt-Stadt“, sagt Thomas Schaar, Schausteller und in fünfter Generation in Kaltenkirchen vertreten. Nach einem Jahr Pause gibt es ab Freitag auf dem Festplatz 76 Fahrgeschäfte und Buden. Und für ganz besondere Gäste gibt es in diesem Jahr auch besondere Überraschungen.