Gleich zu zwei Feuern mussten Wehren im nordwestlichen Kreis Segeberg in der Nacht zum 1. Dezember ausrücken. Die Einsatzleitung hatte Boostedts Wehrführer Tim Selk.

Alarm in der Nacht - Feuerwehren bekämpfen gleich zwei Brände in Wald bei Boostedt

Von Christian Detlof