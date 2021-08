Die Menora, der siebenarmige Leuchter, ist eines der wichtigsten Symbole im Judentum. Mit der Skulptur vor der Synagoge in Bad Segeberg beteiligt sich die jüdische Gemeinde am Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im November soll der Nachbau der Fassade der alten Synagoge folgen.