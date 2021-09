Kaltenkirchen

Seit dem 1. September gibt es im Kaltenkirchen die Aufsuchende Jugendarbeit. Dahinter verbergen sich zwei Sozialpädagoginnen, Michele Potschkat (33) und Tatjana Storm (46), die ab sofort halbtags als Streetworkerinnen in Kaltenkirchen unterwegs sein werden.

66.000 Euro jährlich für Streetwork

Der Jugend-, Sport- und Bildungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 11.Novemebr 2019 der Stadtvertretung empfohlen, für die sogenannte „Aufsuchende Jugendarbeit“ einen jährlichen Betrag in Höhe von 66.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Aufgabe sollte von einem freien Träger wahrgenommen werden, eine Vergabe erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung. Es wurde von dem Regenbogen Kaltenkirchen e.V. und der Tausendfüßler Stiftung ein gemeinsames Angebot abgeben, die diese Aufgabe in Kooperation ab dem 1. September übernommen haben.

Praktische Unterstützung in allen Lebenslagen

„Die Aufsuchende Jugendarbeit ist ein niedrigschwelliges Angebot an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich vorzugsweise an öffentlichen Plätzen der Stadt treffen und durch die vorhandenen pädagogischen Angebote nicht erreicht werden“, erklärte Bürgermeister Hanno Krause. Die Fachkräfte der Aufsuchenden Jugendarbeit dienen als Ansprechpartnerinnen und praktische Unterstützerinnen in alltäglichen Fragen oder belastenden Lebenslagen bis hin zu einer intensiven sozialpädagogischen Begleitung.

Was wünschen und brauchen die Jugendlichen?

Jugendliche würden in Kaltenkirchen an vielen Orten zu finden sein: Am Holstenplatz zum Beispiel, oder auf dem Grünen Markt. „Dort sehe ich häufig junge Menschen, die Bier trinken, rauchen und laute Musik hören“, sagt Krause: „Diese Jugendlichen haben das Gefühl, dass sich niemand um sie kümmert.“ Das soll jetzt anders werden. Krause: „Was wünschen sich die Jugendlichen, was brauchen sie in der Stadt und wo. Das soll mit Hilfe des niedrigschwelligen Angebots der Streetworkerinnen herausgefunden werden.“

Ein Ort, wo sie niemanden stören und Ruhe haben

Außerdem sollen den Jugendlichen, die nicht regelmäßig in Sportvereinen aktiv sind oder nicht die Angebote des Jugendhauses nutzen, andere Angebote für eine „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“ gemacht werden. Zunächst wollen Potschkat und Storm zusammen losziehen, um die Jugendlichen aufzusuchen. „Das ist eine völlig andere Arbeit, als die im Jugendhaus. Wir sind nicht eingeladen, es dauert, bis Vertrauen aufgebaut wird“, sagt Tatjana Storm, die bereits seit vielen Jahren im Kaltenkirchener Jugendhaus arbeitet.

Klar sei auch den Sozialpädagoginnen, dass Jugendliche vor allem Eines wollen: In Ruhe gelassen werden. Doch dafür benötigen sie auch einen Platz, an dem sie sich wohlfühlen und andere sich nicht von ihnen gestört fühlen. Einen solchen Ort gibt es bereits: den Skater-Park an der Barmstedter Straße. Doch der wird demnächst erst komplett saniert für mindestens eine halbe Million Euro. Die Pläne werden im kommenden Jugendausschuss am 27. September vorgestellt.

Krause verspricht WLAN für die jungen Menschen

Damit die Jugendlichen sich auch mit ihrem neuen Freizeit-Aufenthaltsort – wo immer er auch sein wird – identifizieren und er nicht dem Vandalismus zum Opfer fällt, stellen sich die Streetworkerinnen ein ganz bestimmtes Projekt vor: Die Jugendlichen sollen den Ort mitgestalten und auch in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Weitere Projekte sollen intuitiv geplant werden. „Wir müssen erst einmal herausfinden, wofür die Jugendlichen sich interessieren“, sagt Storm. Hanno Krause verspricht schon mal: „Wir werden den Jugendlichen dann auch einen WLAN-Hotspot installieren.“

Durch diese Kooperation werde das bisherige Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene in Kaltenkirchen sinnvoll erweitert, so Krause. „Ich begrüße es, dass die Stadtvertretung Geld bereitgestellt hat, um auch den Menschen zu helfen, die durch andere Angebote und soziale Netzwerke nicht aufgefangen und geleitet werden und hoffe, dass das Angebot von ihnen angenommen wird.“