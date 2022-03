Wer die Wahl hat, hat die Qual: Die Kommunalpolitik in Kaltenkirchen steckt, was die Nachnutzung des Christophorushauses betrifft, in einem Dilemma. Die Innere Mission möchte ein Teilhabezentrum für ehemalige Suchtkranke einrichten, der Bürgermeister wünscht sich ein zweites Jugendhaus. Und die Kirche, der das Haus gehört?