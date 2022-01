Bad Bramstedt

„Der kleine Brotladen“ von Melanie Deters ist ein wahres Kleinod in der Straße Maienbeeck. Inhaberin Melanie Deters hat sich ihr Geschäft hübsch eingerichtet, sogar altes Mauerwerk freigelegt. In Bad Bramstedt hat der Laden, in dem es nur Bio-Waren gibt, viele Freunde – aber offenbar auch einen Feind. Zum zweiten Mal bereits wurde ein Buttersäureanschlag auf den „Kleinen Brotladen“ verübt. Melanie Deters ist ratlos: „Ich weiß nicht, wer so etwas macht.“

Das erste Mal schlug der oder die Unbekannte im Juni 2021 zu. Auf der Rückseite des Gebäudes trennte der Täter die Leisten um den Fensterrahmen ab und spritzte Buttersäure in die Fensterverkleidung. In der Nacht zum 3. Januar kam der Unbekannte wieder. Diesmal wurde die Säure rings um die Eingangstür gesprüht, mit einer Injektionsspritze, wie sie dieser Tage auch beim Impfen verwendet wird. „Die Spritze steckte sogar noch im Türrahmen als ich morgens kam“, so die Geschäftsinhaberin.

Säure dringt sogar in Beton ein

Mit Abwischen ist es bei Buttersäure nicht getan. Die Flüssigkeit dringt in alle Poren und Ritzen ein. „Sogar der Beton unter der Eingangstür musste entfernt und erneuert werden“, berichtet die in Weddelbrook lebende Lebensmittelhändlerin.

Melanie Deters hatte 2018 im Landweg das Bio-Backwarengeschäft übernommen. Im November 2021 zog sie mit ihrem „Kleinen Brotladen“ in freigewordene Geschäftsräume am Maienbeeck. Quelle: Einar Behn

Sie erstattete in beiden Fällen Anzeige bei der Polizei. In der Folge bekam sie Besuch vom Lebensmittelamt und Umweltamt des Kreises Segeberg. Sie musste das Geschäft schließen, um es zu reinigen und zu sanieren. „Bis zu sieben Stunden am Tag habe ich hier gearbeitet. In den ersten Tagen konnte ich mich trotz Maske nicht lange in den Räumen aufhalten. Der Gestank ist unerträglich. Es riecht extrem nach Erbrochenem“, so Melanie Deters.

Buttersäure ist eine ätzende und stinkende Flüssigkeit Buttersäure, der Fachbegriff ist eigentlich Butansäure, ist eine äußerst unangenehm nach Erbrochenem riechende Flüssigkeit. Die Dämpfe reizen die Augen und die Atemwege. Beim Arbeiten mit Buttersäure müssen Handschuhe und eine Atemschutzmaske getragen werden. Buttersäure entsteht beim Ranzigwerden von Butter, kann aber auch relativ einfach hergestellt werden durch die Oxidation von Butanol und Luft unter Zuhilfenahme von geeigneten Katalysatoren. Verwendet wird die Säure unter anderem bei der Produktion von Medikamenten, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Cellulosebutyrat, einem witterungsbeständigen und schlagfesten Kunststoff.

Die Kontrolleure vom Kreis machten ihr genaue Auflagen, wie sie vorzugehen habe. „Besonders schlimm fand ich, dass ich so viele Lebensmittel vernichten musste“, so die gebürtige Hamburgerin. Alles zusammengerechnet geht der Schaden beide Male in den fünfstelligen Eurobereich. „Beim ersten Mal war ich noch nicht versichert, jetzt aber schon.“ Die Geschäftsfrau freut sich über die große Solidarität ihrer Kunden. Viele hätten ihr helfen wollen, sogar Geldspenden seien ihr angeboten worden. Am Montag, 24. Januar, kann sie ihr Geschäft endlich wieder öffnen. Die Regale sind wieder eingeräumt, der Gestank verflogen.

Doch eine Frage bleibt für Melanie Deters unbeantwortet: „Wer macht so etwas?“ Die Polizei vermutet den Täter im persönlichen Umfeld der Frau. Aber sie sagt: „Ich kenne niemanden, der dafür infrage kommt.“