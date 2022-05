Leipzig

Am Abend des 20. April kommt es in Sektor D der Leipziger Red Bull Arena zu einer ungemütlichen Situation. Es ist das Halbfinale des DFB-Pokals und Union Berlin hat gerade das 1:0 gegen RB Leipzig geschossen, als ein junger Fan von Ordnern aus dem Stadion geführt wird. Sein Vergehen: Er bejubelte den Treffer der Gäste. Laut § 3 Absatz 5 der Stadionordnung ist das dort verboten.

Während der Abführung lässt der schimpfende Berliner seine Handykamera mitlaufen. Das Video postet er später auf Instagram. „RB Leipzig ist so ein Scheißkonstrukt“, schreibt er dazu. „Allein das zeigt wieder, dass die da in einer anderen Zeit leben.“

Ein Konstrukt? Eine andere Zeit? Das Video geht damals viral, es landet auch auf Tiktok, Facebok, Twitter und diversen Nachrichtenseiten. Ganz Fußballdeutschland schüttet seinen Hass über dem Verein aus, der Gästefans offenbar das Jubeln untersagt. Was damals untergeht: In praktisch allen Bundesligastadien gibt es die sogenannten Heimfanbereiche, allein aus Sicherheitsgründen. Warum also die Häme?

Vermutlich, weil es im deutschen Fußball noch immer zum guten Ton gehört, RB Leipzig zu verachten. Auch 13 Jahre nachdem der Club im Leipziger Vorort Markranstädt gegründet wurde – mit Büros in Containern und einem Heimstadion gleich hinter dem Stadtbad – behandeln ihn viele in der Bundesliga als einen Fremdkörper, der mit unlauteren Mitteln spielt und eigentlich nicht so richtig dazugehört.

RB hat gelernt, aus der Häme Kraft zu schöpfen

Aber was macht dieser Hass mit RB? Hört man in den Fußballverein hinein und spricht mit Mitarbeitern, ehemaligen Spielern oder dem Ehrenpräsidenten, erfährt man: Die Häme hat den Verein erst richtig zusammenwachsen lassen. Er hat regelrecht gelernt, daraus Kraft zu schöpfen. Nicht zuletzt, weil seine Fans im Osten Deutschlands zu Hause sind.

Aber dazu später mehr. Um RB Leipzig zu verstehen, muss man zuerst einen Mann treffen, der schon von Anfang an dabei ist: Perry Bräutigam. Im RB-Gründungsjahr 2009 war der DDR-Torwart vom Verein seines Lebens, von Hansa Rostock, spektakulär als Torwarttrainer nach Leipzig gewechselt. 2015 machte Sportdirektor Ralf Rangnick den damals inzwischen 52-Jährigen zum Torwartscout und später zum Klubrepräsentanten.

Perry Bräutigam: „Häme verspüre ich heute überhaupt nicht mehr“.

Bräutigam ist, wenn man so will, RB Leipzigs Chef-Botschafter. Ein Aushängeschild, der seinen guten Namen für den jungen Verein einsetzt. Einer, der so viel Geschichte in sich trägt, dass es doch abfärben muss.

Also: Wie steht es um das Image Ihres neuen Vereins, Herr Bräutigam? „Häme verspüre ich heute überhaupt nicht mehr“, sagt er. RB sei anerkannter, auch unter Fans anderer Vereine. Das bemerke er, wenn er Gästefans vor dem Spieltag persönlich durchs Stadion führe.

Und dennoch: Ganz öffentlich, wenn alle hinhören, will kaum jemand zu RB halten. Dann gehört es in weiten Teilen Fußballdeutschlands heute noch zum guten Ton, RB niederzumachen. Erst recht einen Tag vor dem Pokalfinale, wenn RB Leipzig (die das Spiel gegen Union noch drehten) auf den SC Freiburg trifft. „Wenn wir morgen gewinnen, werden sich viele insgeheim freuen“ sagt Bräutigam – „auch, wenn sie es nicht offen zugeben.“

Pokalfinale: Freiburg verweigert gemeinsamen Fanschal

Und es stimmt ja. Sieht man sich im Internet um, zu wem die Fans der Teams halten, die es nicht ins Finale geschafft haben, dann lautet die Antwort oft: SC Freiburg. „Nun muss der SC Freiburg das Böse aufhalten“, schreibt jemand auf Twitter. Pokal, das ist nicht mehr nur jeder gegen jeden, sondern auch Alle gegen RB Leipzig.

Es sind aber längst nicht nur Fans, die so denken. 20 Tage vor dem Finale erfuhren auch die Leipziger Offiziellen aus den Medien: Freiburg möchte keinen gemeinsamen Final-Fanschal mit RB Leipzig verkaufen. Man untersagte zudem RB die Nutzung des Freiburg-Logos. Eine uralte DFB-Pokal-Final-Tradition – aber bitteschön nicht mit Leipzig. Eine detailliertere Erklärung blieb Freiburg schuldig.

Und RB? „Dass wir polarisieren, ist völlig klar“, sagte RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff „Doppelpass“ auf Sport1. Und legte nach: „Respekt“ und „Augenhöhe“ habe man zwar mit den Gegnern der anderen beiden Pokalfinals erlebt, in denen RB Leipzig bislang schon stand, nicht aber mit Freiburg.

Das Pokalfinale ist schon Tradition

Hinter vorgehaltener Hand vermuten manche RB-Offizielle, der SC Freiburg habe mit dem Schal-Verbot womöglich versucht, den Fans anderer Vereine noch einen weiteren Grund zu liefern, im Finale zu den Breisgauern zu halten. Nach dem Motto: Zusammen gegen das Böse. Man frage sich aber auch, was der Verein davon habe, wenn vor dem Fernseher alle zu Freiburg hielten. Im Stadion, auf dem Platz mache es schließlich keinen Unterschied.

Vielleicht muss man da sagen: Für den SC Freiburg ist das Thema DFB-Pokalfinale noch recht neu. Sie waren da ja noch nie. RB fuhr in den letzten drei Jahren zweimal nach Berlin. Dieses Jahr wirkt es fast schon wie gute alte Tradition.

Sicher ist, dass sich der SC Freiburg mit der Entscheidung um den Schal lange herumquälte. Denn RB hatte schon Anfang April für den Schal angefragt. Zu einem Zeitpunkt, als Freiburg noch nicht mal für das Finale feststand. Also ging aus der Leipziger Marketingabteilung auch eine E-Mail an die andere Möglichkeit: den Hamburger SV. Die schieden später aus – für den Schal hatten sie aber direkt zugesagt.

Calmund glaubt an den Finalsieg von RB

Nein, längst nicht alle, denen sich die Möglichkeit dazu bietet, legen RB Leipzig Steine in den Weg. Manche verteidigen den Verein sogar öffentlich und ohne Not. Rudi Völler etwa, scheidender Sportdirektor von Bayer Leverkusen, nahm das Schal-Verbot, das ihn gar nicht betrifft, überraschend persönlich. „Ihr könnt nicht zum Finale fahren und Theater haben“, rief er vergangene Woche auf seiner Abschiedsfeier den anwesenden Leipzig- und Freiburg-Bossen zu. „Das könnt Ihr mir zum Abschied nicht antun.“

Eine andere Leverkusen-Legende hat am Dienstag mit einem Teller vom Frühstücksbuffet im Leipziger Steigenberger Hotel platzgenommen. Müsli, Eier und Speck. Auch Reiner Calmund war auf dieser Abschiedsfeier anwesend. Und Calmund erzählt von Applaus, nachdem Völler sich als Schlichter aufspielte. Er „gönne“ RB Leipzig sogar einen möglichen Finalsieg. RB würde seine „Kohle mit Sinn und Verstand“ einsetzen.

Calmund macht eine Pause, das macht er selten, dann sagt der 73-Jährige: Er sei immer noch froh, dass Red Bull in Leipzig einen „schlafenden Riesen wachgeküsst“ habe. Schließlich sei Leipzig eine große Fußballstadt, noch dazu Gründungsort des Deutschen Fußballbunds.

Sachsens Ministerpräsident spricht von Erfolgsgeschichte

Das ist Leipzig, sicherlich, aber eben auch seit Jahrzehnten ohne erstklassigen Fußballverein. Der Grund: Die Nachwendezeit und ihre verheerende Wirkung auf den ostdeutschen Fußball. Viele Spieler wechselten aus dem klammen Osten in den goldenen Westen – übrigens auch zu Bayer Leverkusen. Manche dieser Deals schnürte ein gewisser Reiner Calmund.

Und ist nicht auch das ein Grund für den Hass? Dass RB seine Fans im sogenannten Mitteldeutschland hat? Einer Region also, in der es schon lange keinen Verein mehr in der Bundesliga gab. Aber nun, weil sie etwas Glück hatte und viel Platz und Potenzial bot, plötzlich doch dazugehört – und anderen Vereinen ihre Titel streitig macht?

Peter Gulacsi (rechts), Mannschaftskapitän und Torhüter des RB Leipzig, spricht neben Domenico Tedesco, Trainer von RB Leipzig bei einer Pressekonferenz vor dem Pokalfinale. Quelle: Soeren Stache/dpa

8. Mai, früher Abend, Red Bull Arena. Leipzig trägt sein letztes Heimspiel der Saison aus, es geht gegen Augsburg. Wie immer ertönt die Vereinshymne: „Unser Stolz des Ostens heißt RB“, singen die Fans. Osten? Ja, auch der sächsische Ministerpräsidenten Michael Kretschmer verbindet RB mit dem Osten. Vor dem großen Pokalfinale sagte er der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ): „RB Leipzig ist eine einzigartige ostdeutsche Erfolgsgeschichte und ein riesiger Glücksfall für Sachsen und den ostdeutschen Fußball.“ Und formuliert dann ein kollektives „Wir“: „Wir wollen den ersten Pokal in der Geschichte holen!“

Studie: Ostdeutsche haben besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl

Es wirkt, als könne es kaum ein Zufall sein, aber RB reklamiert mit dem Osten eine Region, die das, was dem Verein entgegenschlägt, schon einmal erlebt hat. Die sich bestens mit Häme auskennt und mit dem Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Die sich aber eben auch darauf versteht, aus den abschätzigen Blicken der anderen Kraft zu schöpfen und etwas Gutes zu ziehen: ein Gefühl des Zusammenhalts.

Bevor man diese These noch einmal zu RB Leipzigs Chef-Botschafter, zu Perry Bräutigam, trägt, eine kleine Lektion in ostdeutschem Zusammenhalt: Nicht nur dem von damals, den jeder kennt, aus der milieuübergreifenden Neubausiedlung, wo es keine Hierarchien gab. Sondern dem neuen, dem der jungen Ostdeutschen: 84 Prozent, das zeigt eine Umfrage der Bundeszentrale für politische Bildung, der nach der Wende geborenen Ostdeutschen stimmen der Aussage zu, dass im Osten bis heute ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht.

Also, Herr Bräutigam, haben RB Leipzig und der Osten mehr gemeinsam, als man manchmal denkt? Ja, sagt er. „Es ist eine ostdeutsche Erfahrung, dass man außerhalb der eigenen Heimat manchmal schief angeguckt wird. Wir haben das alle erlebt, als wir zum ersten Mal im Westen waren.“ Und genauso sei das manchmal als RB-Fan. In den Anfangsjahren sei der Hass noch schlimmer gewesen. Bräutigam erinnert sich an „Auswärtsfahrten nach Dortmund, als unsere Fans tätlich angegangen wurden.“ Manche hätten ihr Trikot danach vor jedem Spiel unter der Jacke versteckt. „Aber das hat uns auch zusammengeschweißt“, sagt Bräutigam.

Und heute sei es auch anders. Es sei besser geworden. „Sein RB-Trikot muss heute niemand mehr verstecken.“ Und umgekehrt habe RB dem Osten und Leipzig seinen verlorenen Fußballstolz zurückgegeben. „Die Leipziger fahren heute in den Urlaub und können beim Fußball mitreden“, sagt Bräutigam und lacht. „Früher saßen da die Bayern-Fans, die Dortmund-Fans und man selber stand irgendwie nur dabei, weil man nichts hatte.“

Und heute? Sogar im Urlaub in Italien, lacht Bräutigam, würde vielen beim Stichwort Leipzig jetzt eines zuerst einfallen: RB.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Josa Mania-Schlegel, Guido Schäfer/RND