Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das dritte Playoff-Spiel gegen die Calgary Flames gewonnen und dabei einen Rekord geschafft – der gebürtige Kölner verzeichnete im zweiten Drittel vier Vorlagen. Die Oilers bezwangen die Flames am Ende mit 4:1 und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung.