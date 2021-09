Henstedt-Ulzburg

Der Frust über die 1:7 (0:1)-Heimpleite gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer SV Meppen war jeder Spielerin des SV Henstedt-Ulzburg deutlich anzusehen. Weil zuletzt bei Eintracht Frankfurt II mit 1:6 verloren wurde, kassierte Neuling SVHU in der Zweiten Frauenfußball-Bundesliga innerhalb einer Woche satte 13 Gegentore.

„Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß!“, sagte SVHU-Torhüterin Saskia Schippmann, die sich über jeden der sieben Gegentreffer ärgerte. „In der ersten Halbzeit ging es noch, da kamen drei Bälle auf mein Tor, einer war drin. Nach der Pause habe ich gefühlt nur noch einen oder zwei Bälle abwehren können.“

Powerplay des Spitzenreiters

Das Spiel in den ersten 45 Minuten glich einem Powerplay der Gäste aus dem Emsland, die nach dem unglücklichen Abstieg aus der 1. Liga unbedingt wieder nach oben wollen. Knapp vor der Mittellinie baute der Favorit zumeist geduldig auf. Häufig ging es über die Außenpositionen oder die Viererkette der Henstedt-Ulzburgerinnen wurde mit einem langen Ball überspielt.

Nach dem 1:7 bitter enttäuscht: SVHU-Spielerin Liv Fuß. Quelle: NILS GÖTTSCHE

Die letzte Reihe der Gastgeberinnen um Mannschaftskapitänin Franziska Hilmer musste sehr hohen Laufaufwand betreiben. Zunächst kamen die Mepperinnen nur selten bis zum SVHU-Kasten durch.

Das 0:1 fiel nach einem Eckball und der anschließenden Flanke aus dem Halbfeld. Den Kopfball von Toma Ihlenburg verteidigten die Schützlinge von SVHU-Trainer Christian Jürss nicht konsequent genug.

Offensivaktionen der Henstedt-Ulzburgerinnen endeten zumeist nach vier oder fünf Stationen. Aus den wenigen Vorstößen wurden zwei Chancen, die beste besaß Vera Homp mit ihrem Schuss, den sie knapp am Tor vorbei setzte.

Nach dem 0:2 erlahmte die Gegenwehr

Die Spielanteile wurden in der zweiten Halbzeit noch geringer für die Gastgeberinnen. Wie schon in Frankfurt, kassierte das Aufstiegsteam gleich nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Anja Klimm das 0:2 (49.) durch Lisa Josten.

Dieses Tor zeigte Wirkung. Die Henstedt-Ulzburgerinnen verloren den Glauben an ihre Chance. Alexandra Emmerling (58./64./85.), Bianca Becker (69.) und Jannelle Flaws (71.) erhöhten bis kurz vor Schluss auf 7:0. Melena Lux sorgte zwei Minuten vor dem Ende mit ihrem Treffer zum 1:7 für ein wenig Ergebniskosmetik.

„Uns fehlt in diesen Spielen gegen die Topteams der Liga die Stabilität in der Defensive“, konstatierte Jürss, „Wir waren nicht bereit, über die ganze Distanz so zu verteidigen, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Der Tabellenführer hat uns heute glasklar die Grenzen aufgezeigt.“

Nächstes Wochenende haben die Henstedt-Ulzburgerinnen spielfrei. Am Wochenende danach treten sie in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Rostocker FC an.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Rieke Ehlers (61. Chiara Pawelec) , Franziska Hilmer, Catherine Knobloch, Sophie Profé (61. Melena Lux) – Liv Fuß – Dana Marquardt, Jette Schulz (79. Friederike Nagorny), Jennifer Michel – Vera Homp, Indra Hahn.

Tore: 0:1 (30.) Toma Ihlenburg, 0:2 (49.) Lisa Josten, 0:3 (58.) Alexandra Emmerling, 0:4 (64.) Alexandra Emmerling, 0:5 (69.) Bianca Becker, 0:6 (71.) Jannelle Flaws, 0:7 (85.) Alexandra Emmerling, 1:7 (88.) Melena Lux.

SR: Anja Klimm (Bingumer SV); Z: 80.