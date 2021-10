Henstedt-Ulzburg

An den kommenden drei Wochenenden werden die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg insgesamt rund 3400 Kilometer auf Deutschlands Straßen abspulen. Am Sonntag steht die Zweitliga-Partie beim Mitaufsteiger SV Elversberg auf dem Programm. Eine Woche später geht es zur SG 99 Andernach, ehe am 31. Oktober im Viertelfinale des DFB-Pokals die Sportfreunde Siegen auf die Elf von Trainer Christian Jürss warten.

Elversberg, die Mannschaft um die ehemalige Nationalspielerin Selina Wagner, hat nach fünf Spieltagen bereits acht Punkte auf dem Konto, das Jürss-Team erst drei. Für den SVHU hätten es mehr sein können. Im vergangenen Spiel gegen Borussia Bocholt hatten die Henstedt-Ulzburgerinnen 75 Minuten lang optische Vorteile und auch ein Chancenplus – aber Bocholt war beim 4:2-Erfolg im Abschluss konsequenter.

Zentrale Achse extrem geschwächt

Dass der SVHU ohne Alina Witt, die fünffache Fußballerin des Jahres in Schleswig-Holstein, auskommen muss, ist nicht aufzufangen. Die 26-Jährige steht wegen einer Erkrankung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. „Es ist ja nicht nur Alina, die uns fehlt. Mit der am Kreuzband verletzten Malin Hegeler fällt eine weitere Spielerin aus der zentralen Achse lange aus“, sagt Jürss. „Solche Führungsspielerinnen geben dem Team in schwierigen Momenten auf dem Platz halt.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotzdem, so Jürss, sei seine Elf gegen die meisten Gegner konkurrenzfähig. Resultate wie gegen Eintracht Frankfurt II (1:6) und den SV Meppen (1:7) sollen für den um den Klassenerhalt kämpfenden Neuling SVHU die Ausnahme bleiben. Jennifer Michel, die privat verhindert ist, wird auf der Fahrt ins saarländische Elversberg nicht dabei sein.