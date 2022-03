Henstedt-Ulzburg

Das Können der Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg blitzte in der Partie gegen die zweite Elf von Eintracht Frankfurt immer wieder auf. Am Ende hatten die Schützlinge von SVHU-Trainer Christian Jürss aber trotzdem mit 1:4 (1:2) verloren, weil die Anzahl der individuellen Fehler höher war, als die des Tabellenvierten. „Unter dem Strich haben wir uns gut verkauft“, sagte Jürss. „Aber wir konnten uns für unseren hohen Aufwand nicht belohnen, da wir defensiv leider zu viele Fehler gemacht haben, die die Frankfurterinnen genutzt haben.“

Anlässlich des Todes von Jürgen Grabowski, Eintracht-Legende und Fußball-Weltmeister von 1974, gab es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute. Als es dann losging, waren die Henstedt-Ulzburgerinnen sofort gut in der Partie. Das junge Frankfurter Team war sehr athletisch, gut organisiert und spielstark. Dennoch konnten die Jürss-Schützlinge den Tabellenvierten aus der Main-Metropole vom eigenen Tor fernhalten. Sie arbeiteten engagiert, verteidigten konsequent und beschäftigten bei ihren Vorstößen die gegnerische Deckung, ohne aber zu großen Torchancen zu kommen.

Eine Häufung von Unzulänglichkeiten führte dann jedoch zu zwei Nackenschlägen innerhalb kürzester Zeit. Vor dem 0:1 (25.) durch Madeleine Steck „glänzte“ die SVHU-Hintermannschaft mit mehreren Nachlässigkeiten, auch Torhüterin Saskia Schippmann ging nur halbherzig zum Ball. Nur eine Minute später ließ sich die Jürss-Elf bei einem Freistoß aus dem Halbfeld vorführen. Die Gastgeberinnen verteidigten extrem luftig. Nutznießerin war Mai Hirata, die auf 2:0 erhöhte.

Es spricht für die positive Einstellung der Henstedt-Ulzburgerinnen, dass die beiden Gegentreffer schnell abgehakt wurden. Jennifer Michel verkürzte nach Vorarbeit von Vera Homp in der 32. Minute auf 1:2. „Wir hätten sogar das 2:2 machen können“, meinte Jürss. „Nach zwei Freistößen haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen.“

Im zweiten Spielabschnitt blieb die Begegnung lange offen. Das zweite Team der Frankfurter Eintracht hatte weiterhin mehr Spielanteile, übermäßig viel zu tun bekam Saskia Schippmann im SVHU-Kasten allerdings nicht.

In der 71. Minute erhöhte Leonie Köster auf 3:1. Aber die Gastgeberinnen gaben sich noch nicht geschlagen. In der offensiv besten Phase des SVHU vergab Indra Hahn zwei gute Möglichkeiten. „Einen davon muss ich machen“, übte die junge Stürmerin Selbstkritik. „Der erste Schuss ist nicht platziert genug, beim zweiten bekommt eine Abwehrspielerin noch einen Fuß an den Ball.“ Auch Jennifer Michel und Franziska Hilmer hätten ihr Team zurück ins Spiel schießen können. Mit dem 4:1 (85.) für Frankfurt durch einen Heber von Leonie Köster war die Partie gelaufen.

SVHU-Trainer Jürss: „Niederlage zu hoch ausgefallen“

„Drei der Gegentore waren unnötig“, konstatierte Jürss. „Wenn man dann wie wir auch noch vor dem gegnerischen Tor nicht effizient genug ist, verliert man eben. Das Ergebnis ist auf jeden Fall zu hoch ausgefallen.“

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Chiara Pawelec, Franziska Hilmer, Catherine Knobloch (75. Malena Watzlawik), Liv Fuß (75. Nane Krüger) – Vera Homp, Dana Marquardt, Jette Schulz (75. Rieke Ehlers), Sophie Profé (58. Lisa-Kristin Behneke) – Jennifer Michel, Indra Hahn.

Tore: 0:1 (25.) Madeline Steck, 0:2 (26.) Mai Hirata, 1:2 (32.) Jennifer Michel, 1:3, 1:4 (71. / 85.) Leonie Köster.

Schiedsrichterin: Irina Stremel (SV Emmerke); Z: 150.