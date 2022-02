Henstedt-Ulzburg

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg zeigten im Nachholspiel gegen RB Leipzig eine der besten Leistungen, seitdem sie in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind. Das macht es für die Spielerinnen des Schlusslichts und ihren Trainer Christian Jürss umso bitterer, dass die Partie gegen den Tabellendritten mit 2:3 (2:2) verloren ging. „Wir waren bissig und unangenehm für Leipzig“, sagte Jürss. „Die Liste der Spielerinnen, die uns nicht Verfügung standen, war kürzer als die der Verletzten. Dass wir dennoch einen Punktgewinn nur knapp verpasst haben, sagt alles über unseren starken Auftritt.“

Ohnehin stark ersatzgeschwächt, musste die SVHU-Elf kurzfristig auch auf Jennifer Michel und Monja Kunrath verzichten. „Mit Nane Krüger hatten wir nur eine Feldspielerin auf der Bank, dazu war Alicia Bautz als Ersatzkeeperin dabei“, konkretisierte Jürss die Personalnot.

Von Kreis- bis Weltklasse war auf dem Sportplatz am Henstedt-Ulzburger Schäferkampsweg alles vorhanden. Kreisklasse hatte maximal der Platz. Die Spielfläche war holperig, der Rasen stand hoch. Alles andere als geeignete Rahmenbedingungen für ein Spiel der 2. Bundesliga. Weltklasse brachten die Leipzigerinnen mit. Die spielten zwar nicht auf der Holperwiese, aber standen am Rand. Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, und Anja Mittag, Co- und Individualtrainerin, sind Weltmeisterinnen und haben in ihrer aktiven Karriere viele Titel gesammelt.

Feinster Fußball war nicht zu erwarten. „Der Untergrund war für uns vielleicht sogar ein Vorteil“, meinte Jürss, dessen Team aber viel lieber auf einem besser gepflegten Rasen gespielt hätte. Viele Bälle versprangen, Ballstafetten stockten – es waren Fußball-Handwerkerinnen gefragt. Den besseren Start hatten die mutigen Henstedt-Ulzburgerinnen. Vera Homp traf schon nach vier Minuten zum 1:0. Das Heimteam spielte frech, alle Spielerinnen zeigten die Bereitschaft, füreinander zu ackern.

Vera Homp erzielt beide SVHU-Tore

Indra Hahn und Vera Homp setzten im Angriff Akzente. Dennoch glichen die Gäste in der 16. Minute durch Vanessa Fudalla aus. 13 Minuten später fiel das 2:1 für RB. Den Fernschuss von Lea Misch sah Saskia Schippmann im Tor sehr spät und konnte nicht mehr reagieren.

Zwischenzeitlich hätte Schiedsrichterin Celina Böhm auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen. Aber ihr Pfiff blieb nach einem Foul an Indra Hahn aus. Auch das Gästeteam hatte Möglichkeiten, zweimal verhinderte Saskia Schippmann mit ihren Paraden weitere Gegentreffer. In der 39. Minute half dem SVHU der Platz. Einer Leipzigerin versprang der Ball. Vera Homp war hellwach, schnappte sich das Spielgerät und erzielte den Ausgleich.

Henstedt-Ulzburgs Sophie Profé im Freistoßpech

Im zweiten Spielabschnitt verteidigten beide Mannschaften besser, Höhepunkte wurden seltener. Nur nach Standardsituationen war der Aufstiegskandidat aus Leipzig brandgefährlich. So fiel dann auch das 3:2. Nach einem Freistoß schaltete Medina Desic in der 70. Minute am schnellsten und markierte den Siegtreffer. Kurz vor Schluss fehlte Sophie Profé nicht viel zum 3:3. Ihr Freistoß verfehlte knapp das Ziel.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Chiara Pawelec, Franziska Hilmer, Catherine Knobloch, Malena Watzlawik – Dana Marquardt, Jette Schulz, Sophie Profé, Rieke Ehlers (86. Nane Krüger) – Vera Homp, Indra Hahn.

Tore: 1:0, 2:2 (4./39.) Vera Homp, 1:1 (16.) Vanessa Fudalla, 1:2 (29.) Lea Misch, 2:3 (70.) Medina Desic.

SR: Celina-Sophie Böhm (Lüneburg); Z: 80.