Henstedt-Ulzburg

Wie schwer die Aufgabe für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg am Sonntag beim SV Meppen werden wird, dafür reicht ein Blick auf die Tabelle. Das Team von SVHU-Trainer Christian Jürss, das seit geraumer Zeit in der zweiten Frauen-Bundesliga das Schlusslicht ist, tritt ab 14 Uhr beim Klassenprimus an, der auf dem besten Weg ist, in die Erste Liga zurückzukehren.

An die Hinrundenpartie am 12. September erinnern sich weder die Spielerinnen noch ihr Coach Jürss gern. Mit 1:7 gingen die Jürss-Schützlinge unter, zeigten dabei eine ihrer schwächsten Saisonleistungen.

„Meppen hat viele Spiele deutlich gewonnen. Trotzdem wollen wir das 1:7 mit einem besseren Auftritt relativieren“, sagt Jürss. Er hofft auf ein ähnlich enges Spiel wie in der Saison 2020/21. In der zweiten Runde des DFB-Pokals wuchsen die Henstedt-Ulzburgerinnen über sich hinaus.

Meppen, damals Erstligist, musste gegen den krassen Außenseiter, der in der Regionalliga um Punkte spielte, in die Verlängerung. Die SVHU-Elf holte ein 0:2 auf und gab sich schließlich nur knapp mit 2:3 geschlagen. „Unser Personal war zu dieser Zeit allerdings ein anderes“, sagt Jürss. Unter anderem spielten Alina Witt und Malin Hegeler mit, die früh in der laufenden Serie ausfielen und bis heute nicht im Kader zurück sind.

In Erinnerung sind auch die damals stressigen, aus heutiger Sicht jedoch kuriosen Begleitumstände des Pokalspiels. Die Partie sollte in Henstedt-Ulzburg stattfinden, aber das Coronavirus funkte dazwischen. In der Großgemeinde durfte nicht gekickt werden. Kurzfristig wurde das Heimrecht getauscht. Der vom SVHU gecharterte Bus streikte, die SVHU-Fußballerinnen reisten stattdessen in ihren privaten Autos an.

Beim Versuch, den SV Meppen herauszufordern, werden neben den Langzeitverletzten auch Nane Krüger (private Gründe) und Lea Schneider fehlen, die gerade am lädierten Kreuzband operiert wurde.