Der Fußballverband von Schleswig-Holstein hat seine Futsal-Landesmeisterschaften in allen Altersklassen längst abgesagt. Das Fußball-Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena soll allerdings am 8. Januar starten. Dagegen hat der Segeberger Verband sein Kreis-Masters erneut gestrichen. Mehrere Vereine planen, ihre Traditionsturniere nach einjähriger Pause aufleben zu lassen. Aber die Corona-Infektionszahlen schnellen in die Höhe, die Verordnungen werden schärfer. Wird im Dezember und Januar 2022 wirklich gekickt?

Ab Montag, 22. November, gilt für Sport in der Halle die 2G-Regel (Geimpfte und Genesene). Erwachsenen Sportlern und Zuschauern, die nicht geimpft sind, ist der Zutritt verboten. Die Verordnung gilt vorerst bis zum 19. Dezember. „Aber jeder kann sich darauf einstellen, dass sie verlängert wird“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther.

2G stellt Veranstalter vor noch mehr Probleme

„Wir entscheiden uns kommende Woche“, sagt Helmut Steffen, seit vielen Jahren Mitglied im Organisationsteam des Bornhöveder Honda-Cups. „Ein Teilnehmerfeld für das Turnier vom 17. bis 19. Dezember hätten wir zusammen.“ Dass Ungeimpfte nun ausgeschlossen werden, zwingt die Bornhöveder zum Nachdenken. „Ob dann alle Mannschaften kommen würden, kann ich schwer einschätzen.“ Gerade erst hat Steffen die Werbeplakate für den Cup in den Straßen ausgehängt. „Der Rahmen steht. Klar ist aber, dass unter 2G-Bedingungen weniger Zuschauer kommen würden, das hätte negative Folgen auf der Einnahmeseite. Der Löwenanteil des Erlöses resultiert aus Eintrittsgeld sowie dem Verkauf von Essen und Getränken.“

„Die Einladungen an die Mannschaften sind raus“, sagt Heino Togert, Vorstandssprecher im Leezener SC. „Der Wille ist noch da, vom 7. bis 9. Januar den Solarstrom-Cup zu spielen. Aber gleichzeitig verschließen wir die Augen natürlich nicht vor den Tatsachen in der Corona-Pandemie.“ Der Verein stehe in engem Austausch mit der Gemeindeverwaltung. Togert: „Wir nutzen eine Amtssporthalle. Deshalb müssen wir gemeinsam klären, was geht und was nicht.“

Euphorie ist verflogen

„734 Tage nach dem Finale des letzten Blomberg-Cup geht es ab dem 21. Januar 2022 endlich wieder in eine neue Runde“, kündigt der TuS Hartenholm auf seiner Homepage an. Die Euphorie ist verflogen. „2G macht Planung und Durchführung um einiges schwieriger“, sagt Obmann Patrick Petersen-Lund. „Wir werden uns zusammensetzen und alles neu überdenken.“

„Wir tun noch so, als ob unser Raiba-Leezen-Cup vom 14. bis 16. Januar stattfindet“, sagt Oscar Sichon, der dem Orga-Team des SV Wahlstedt angehört. „Aber man muss auch ehrlich sagen, dass die Perspektive immer schwärzer wird. Wir werden demnächst beratschlagen, wie wir weiter verfahren wollen.“

Wer trägt Verantwortung, wenn etwas passiert?

Der SV Sülfeld hat längst Fakten geschaffen. „Wir haben darüber nachgedacht, den Jüdes-Cup durchzuführen“, sagt Fußballobmann Olaf Winkler. „Aber es war uns zu unsicher. Deshalb haben wir schweren Herzens darauf verzichtet.“

In der Bramstedter TS fiel die Entscheidung gegen den eigenen Hallenkick bereits im Sommer. „Es war leider zu erwarten, dass die Zahl der Corona-Infektionen im Herbst steigen würde“, erklärt Bastian Reschke, Mitglied im Vorstandsteam. „Der Aufwand, in der Pandemie ein Turnier zu spielen, wäre immens gewesen.“ Ganz gleich, ob 3G, 2G oder 2G+. „Wer soll das alles bei einer großen Veranstaltung kontrollieren? Und wenn etwas passiert, wird die Vereins- oder Spartenleitung dafür verantwortlich gemacht. Dieses Risiko will bei uns niemand tragen.“