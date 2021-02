Lübeck

Das Vertrauen in Trainer Rolf-Martin Landerl und seinem Team scheint beim VfB Lübeck nach wie vor vorhanden. Dafür traf es beim Tabellenletzten nun einen weiteren Spieler. Nachdem Stürmer Patrick Hobsch im Januar – die genauen Gründe sind nicht bekannt – vorübergehend suspendiert worden war, wurde nun Florian Riedel vorübergehend von der Mannschaft ausgeschlossen.

Der 30-Jährige hatte vor dem Spiel gegen Türkgücü München (0:2) am vergangenen Sonnabend in einem Interview bei „Magenta TV“ Sportdirektor Rocco Leeser kritisiert, der zuvor dem VfB-Team die richtige Einstellung im Abstiegskampf abgesprochen hatte.

Riedel ärgerte sich in TV-Interview über seinen Chef

Riedel ärgerte sich darüber vor laufender Kamera: „Das kam bei der Mannschaft nicht gut an. Den Charakter der Mannschaft infrage zu stellen, finde ich nicht in Ordnung.“ Dienstag reagierte der Klub. „Die Aussagen in diesem Interview sind ausschließlich destruktiv und eine Provokation in Richtung der Verantwortlichen und Fans unseres Vereins“, sagte Vorstandssprecher Thomas Schikorra.

Riedel, auf dem Platz stets ein Vorbild an Einsatzbereitschaft und Leidenschaft, wurde für eine Woche vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert. Anschließend wird er eine weitere Woche nur mit den Reservisten trainieren dürfen. Damit wird der Rechtsverteidiger im Auswärtsspiel beim Halleschen FC (Sbd. 14 Uhr) und in den Heimspielen gegen Rostock (3. März) und Viktoria Köln (6. März) fehlen.

"Weitere Baustelle in der ohnehin schwierigen Situation"

Außerdem wurde Riedel als stellvertretender Mannschaftskapitän abgesetzt, ist nicht mehr Mitglied des Mannschaftsrates und muss eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen. „Ich habe mit dem Interview für eine weitere Baustelle in der ohnehin schwierigen Situation gesorgt“, gestand Riedel sein Fehlverhalten ein. „Ich werde versuchen, meinen Fehler wiedergutzumachen.“