Lübeck

Wenn Franziska Wildfeuer sich ein Ziel setzt, dauert es in der Regel nicht lange, und es ist zum Greifen nah. Manchmal sogar schneller als gedacht. Ihre Nominierung für die Fifa-Schiedsrichterliste ist so ein Fall. Die 27-Jährige hofft, im kommenden Mai in die Fußstapfen von Bibiana Steinhaus zu treten und ihr erstes internationales Spiel zu leiten.

Steinhaus war es, die mit ihrem überraschenden Karriereende den DFB-Listenplatz frei machte. „Das kam relativ unerwartet und kurzfristig“, sagt Wildfeuer, die seit 2015 in Lübeck lebt. Doch die gebürtige Niederbayerin ist alles andere als unvorbereitet, schließlich ist der Aufstieg von langer Hand geplant.

Schiedsrichterei als Persönlichkeitsschule

Schon als 16-Jährige hängte sie die Stollenschuhe an den Nagel, obwohl sie zu den besten Kickerinnen ihrer Altersklasse zählte, in der Jungs-Mannschaft der SpVgg Ruhmannsfelden mitspielte. Doch mehr noch als Fußball, Tischtennis und Tennis interessierte sie die Rolle der Unparteiischen.

„Man wird mit Kritik konfrontiert, muss eigenständig handeln und Entscheidungen treffen. Für mich war das wie eine Persönlichkeitsschule“, sagt sie und gibt zu, selbst „nicht die einfachste Spielerin“ gewesen zu sein.

Als Unparteiische hingegen setzt sie auf Kommunikation und Empathie. „Ich kann mich ganz gut in die Spieler hineinversetzten, weiß auch, wann die Gemütslage so ist, dass ich sie besser nicht anspreche. Und ich suche mir durch Smalltalk auch gerne mal eine Bezugsperson. Der kann ich dann Bescheid sagen, wenn zum Beispiel eine Mitspielerin mal etwas runterfahren sollte.“

Jedes Spiel ein Kick

Trotz mittlerweile über zehn Jahren Erfahrung ist jedes Spiel für Wildfeuer noch ein „Adrenalin-Kick“. „Ich begreife mich als Teil des Spiels, spreche im Zusammenhang mit den Fußballern und mir immer von ,uns Sportlern’“, sagt sie, die 2017 zur Schiedsrichterin des Jahres in Schleswig-Holstein gewählt wurde.

Denn auch Wildfeuer selbst hat hohe Ansprüche an ihre Fitness. Die Mindestanforderungen für den Fifa-Test zu bestehen, ist im immer dynamischer werdenden Fußball nicht ihr Maßstab. So trainiert sie mit einem Athletik-Coach, investiert wöchentlich rund zehn Stunden in Fitness-Training, Vorbereitung und Analyse.

Wenn der Fußball ruft, müssen die Patienten warten

Für jedes Spiel kommen mit Anreise und Spieltag noch einmal rund zehn Stunden dazu. In der Frauen-Bundesliga kommt sie genauso zum Einsatz wie in der Männer-Regionalliga. Und künftig eben auch international. Kein Problem für Wildfeuer, die als Physiotherapeutin in einem privatärztlichen Therapiezentrum in Bad Schwartau arbeitet. „Die Patienten wissen über mein Hobby Bescheid und haben Verständnis, wenn ich kurzfristig Termine verschieben muss“, sagt sie. „Ich habe alles so organisiert, dass ich jederzeit für drei oder zehn Tage weg kann, um ein internationales Spiel zu leiten oder bei einem Turnier dabei zu sein.“

Noch stehen ein abschließender Lauf-Test und ein Lehrgang aus, bis Wildfeuer ins internationale Geschäft einsteigen kann. Vorerst in der Kategorie drei, noch durch die Kategorien zwei und eins von der Eliteklasse, der Bibiana Steinhaus angehörte, getrennt. Hinaus in die weite Welt. Wie weit? Wildfeuer denkt – Sportlerin durch und durch – Von Spiel zu Spiel. „Und wenn es irgendwann für den Profi-Bereich reicht, würde ich da sicherlich nicht nein sagen.“

"Oh, da pfeift eine Frau"

Doch nicht nur auf dem Feld hat Wildfeuer Ziele. Eine ihrer Herzensangelegenheiten ist der Referee-Nachwuchs. „Ich wünsche mir, dass mehr Mädels Schiedsrichterinnen werden und als Frauen in dieser Rolle respektiert werden. Dass es nicht mehr heißt: ,Oh, da pfeift eine Frau’.“ Und auch an die Fans am Spielfeldrand und vor dem Fernseher hat sie eine Bitte: „Es wird viel zu viel diskutiert, jede Entscheidung auf die Goldwaage gelegt. Wir sollten uns viel mehr aufs Spiel konzentrieren und uns freuen, wenn wir in dieser Zeit überhaupt spielen können.“