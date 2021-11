Todesfelde

Der Kartenvorverkauf war kaum gestartet, da häuften sich die Bestellungen. „Die ersten 600 Karten für das Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena waren praktisch an einem Tag weg“, sagt Timo Gothmann, Teammanager des Fußball-Oberligisten SV Todesfelde. „Wir haben beide Optionen gezogen, weitere Tickets zu ordern.“ Insgesamt stehe ein Kontingent von 1057 Karten zur Verfügung. Davon waren am Montagmittag nur noch rund 120 nicht verkauft.

Teammanager Gothmann positiv überrascht

„Der Run auf die Tickets hat mich überrascht. Ich freue mich sehr darüber“, erklärt Gothmann. „Unsere Fans sind trotz der Pandemie-Zeit heiß darauf, am 8. Januar dabei zu sein, wenn wir als Titelverteidiger versuchen, erneut möglichst weit zu kommen.“

Ticket-Rückläufer hat es bisher nicht gegeben, obwohl das Turnier nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen unter 3G-Bedingungen, sondern unter 2G-Regeln ausgetragen werden muss. „Wir hatten vor Verkaufsbeginn allerdings auch deutlich darauf hingewiesen, dass damit zu rechnen sei, dass die Landesregierung die Regeln auf 2G verschärfen würde“, sagt Gothmann. „Offensichtlich haben Ungeimpfte erst gar nicht bestellt.“

Dass nur Geimpfte und Genesene in die Halle dürfen, ist auch für die Todesfelder Spieler und das Trainerteam kein Problem. „Mannschaft und Betreuerstab sind komplett durchgeimpft. Teamchef Sven Tramm und die Trainer haben bei der Aufstellung des Kaders die Qual der Wahl“, sagt Gothmann.