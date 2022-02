Boll steigt als Fußballtrainer bei Blau-Rot Holstein aus, Hargens übernimmt

Großenaspe/Wiemersdorf

Nach acht Jahren als Trainer stellt Sebastian Boll vom Kreisligisten SG Blau-Rot Holstein am Ende der Saison sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger als Coach der Spielgemeinschaft des TSV Wiemersdorf mit dem Großenasper SV steht fest: Michael Hargens, der es nach einem Jahr Pause wieder wissen will.

„Ich habe schon länger mit dem Gedanken ans Aufhören gespielt“, erläutert Boll seine Entscheidung. „Meines Erachtens haben wir alles erreicht, was zu erreichen war. Vielleicht bin ich so langsam aufgebraucht. Da ich mit vielen Spielern seit langem zusammen arbeite, kitzele ich eventuell nicht mehr alles aus den Jungs heraus. Ich habe der SG angeboten, im Umfeld zu unterstützen, um Strukturen aufzubauen.“

Sieben Jahre war der 44-jährige Fuhlendorfer Trainer des TSV Wiemersdorf. Mit seinem Team brachte er das deutschlandweit beachtete Kunststück fertig, drei Spielzeiten lang unbesiegt zu bleiben. Boll führte die Mannschaft aus der C-Klasse in die Kreisliga. Dort endete nach mehr als drei Jahren die fabelhafte Serie der „Unbesiegbaren“. Am zweiten Spieltag kassierte Bolls Elf ein 2:4 beim TSV Brokstedt.

Vor der laufenden Saison schloss sich der TSV Wiemersdorf mit dem Großenasper SV zur SG Blau-Rot Holstein zusammen. Was blieb, war das Verletzungspech. „Ich habe in zehn Spielen 31 Spieler eingesetzt. Mit dem fünften Platz haben wir das Optimum herausgeholt“, meint Boll. „Auf sich allein gestellt, wäre es für beide Vereine in der Kreisliga sehr schwer geworden.“ Die personellen Engpässe im ersten Team schlugen auf die zweite Mannschaft durch. „Unsere Reserve ist in der A-Klasse Vorletzter, das ist sehr ärgerlich.“

Trainer Boll empfahl seinen Nachfolger Hargens

Mit Michael Hargens wollen die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft neue Impulse setzen. „Hacky habe ich vorgeschlagen“, sagt Boll. „Er ist unser Wunschkandidat, der auch ziemlich schnell zugesagt hat. Er steht mit beiden Beinen im Leben, führt eine Firma mit 40 Mitarbeitern. Wir sind uns sicher, dass er hier bei Blau-Rot etwas bewegen wird.“

Im Mai 2021, als die Saison aufgrund der Pandemie abgebrochen wurde, nahm Hargens nach sechs Jahren beim TSV Weddelbrook seinen Hut. Er übergab das Traineramt beim A-Klassisten an Oliver Winter.

„Jetzt freue mich auf die neue Aufgabe und sehe sie als Herausforderung“, betont der 55-jährige Weddelbrooker. „Ich weiß um die Qualität vieler Spieler, aber als Spielgemeinschaft kenne ich das Team noch nicht. Das Potenzial der Mannschaft schätze ich hoch ein.“