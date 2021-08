Bad Bramstedt

Corona ist seit anderthalb Jahren ein allgegenwärtiges Thema. Ob in der Familie, im Beruf, in der Schule oder in der Freizeit – das Virus bestimmt immer noch den Alltag. Auch der Amateursport ist davon stark betroffen. Davon können die Fußballer der Bramstedter TS ein Klagelied singen. „Corona hat uns in unserer Entwicklung ausgebremst“, stöhnt Hakan Yavuz, Trainer der Kreisligafußballer.

Verbandsliga-Tür fiel nach Saisonabbruch zu

Rückblick ins Frühjahr 2020: Die BT belegte zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Saison 2019/2020 den zweiten Rang in der Kreisliga Mitte. Diese Platzierung hätte zum Aufstieg in die Verbandsliga gereicht. „Wir waren fußballerisch ins Rollen gekommen und haben uns auch in positiven Gesprächen mit potenziellen Verstärkungen befunden“, erinnert sich Yavuz, dass in und um Bad Bramstedt eine gewisse Euphorie um die Mannschaft herum entstanden war. Doch aus dem erhofften Aufstieg wurde nichts, wofür Corona tatsächlich verantwortlich war. Denn die Serie konnte nicht fortgesetzt werden, wurde abgebrochen und die Endplatzierung per Punktequotient ermittelt. Die Folge: Der SV Wasbek, der einen Zähler weniger auf dem Konto, aber auch eine Partie weniger ausgetragen hatte, zog an der BT vorbei und stieg neben dem SV Boostedt auf. Und auch der nächste Anlauf der BT endete im Nichts. Die Serie 2020/2021 wurde bekanntlich annulliert.

BT-Kader breiter und stärker aufgestellt

„Wir mussten nach der langen Pause ein paar Umstellungen vornehmen“, erklärt Yavuz, der zu Saisonbeginn mit Torben Bruse, Jonas Polzin, Julius Heinzmann und Torben Stick vier Youngster aus der eigenen U 19-Mannschaft in sein Team integrierte. „Unser Kader ist nun breiter und auch stärker aufgestellt“, ist sich der Coach trotz des Fehlstarts in die Kreisliga-Saison sicher. Denn auf das 0:3 bei Fortuna Glückstadt folgte eine 1:2-Niederlage bei der Heimpremiere gegen den TSV Brokstedt. Die, so Yavuz, hatten sich seine Kicker selbst zuzuschreiben. „Weil wir sehr fahrlässig begonnen haben“, moserte der Trainer. Brokstedt legte durch Torben Hendrischke (4.) und einem Eigentor Finn Jaster (18.) früh ein 2:0 vor. Den Bad Bramstedtern gelang lediglich durch Polzin (21.) der Anschluss. „Zu mehr hat es nicht gereicht, weil wir überhastet und auch planlos angerannt sind.“

Trainer Hakan Yavuz hält weiter alles für möglich

Planlos gestaltet Hakan Yavuz die Zukunft nicht. „Wenn wir unseren Kader vollständig haben, müssen wir zur Kontinuität finden und dürfen dann bis Weihnachten nicht mehr so viele Punkte liegen lassen“, erklärt der Bad Bramstedter, der sein Team noch lange nicht abgeschrieben hat. „Weil wir die Qualität für oben besitzen.“ Also gilt in den nächsten Wochen: „Alles liegt für uns noch im Bereich des Möglichen“, meint Hakan Yavuz. „Unsere Aufgabe wird es aber sein, dass wir die Spitzengruppe weiterhin in Blickweite behalten.“ Und wenn dies nicht möglich ist und auch die nächsten Begegnungen bei Rot-Weiß Kiebitzreihe (4. September) und zuhause gegen die TS Schenefeld (12. September) nicht so verlaufen, wie es sich die Bad Bramstedter erhoffen? Yavuz: „Dann betrachten wir diese Saison als Übergangsjahr und versuchen uns in allen Bereichen weiter zu steigern.“