Henstedt-Ulzburg

Die Favoritenrolle hätte kaum eindeutiger verteilt sein können. Da stand auf der einen Seite Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam, der zweimal die Champions-League gewann, sechs Mal Deutscher Meister war, drei Mal den DFB-Pokal in die Höhe strecken durfte und aktuell Rang fünf in der Fußball-Bundesliga der Frauen belegt. Auf der anderen Seite standen die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg, Schlusslicht in der zweiten Bundesliga, für die das Vordringen in das Viertelfinale im DFB-Pokal wohl den größten persönlichen Erfolg darstellt.

Welch Bedeutung diese Premieren-Partie im für rund 1,7 Millionen Euro sanierten Beckersberg-Stadion für jede einzelne SVHU-Spielerin besaß, wurde während der 90 Minuten deutlich. Das Team von SVHU-Trainer Christian Jürss rackerte, verteidigte voller Leidenschaft und Disziplin den eigenen Kasten und ärgerte den großen Favoriten aus der brandenburgischen Hauptstadt so gut es konnte. Indes zum Weiterkommen reichte dies nicht. Turbine setzte sich vor der stattlichen Kulisse von 720 Zuschauern mit 7:0 (5:0) durch und steht gemeinsam mit Bayern München (9:1 bei Carl Zeiss Jena), Bayer Leverkusen (2:1 n. V. bei SGS Essen) und dem VfL Wolfsburg (7:0 über den SC Sand) in der Runde der letzten Vier.

SV Henstedt-Ulzburg: Anneke Klaas – Franziska Hilmer, Catherine Knobloch (73. Malena Watzlawik), Chiara Pawelec (73. Nane Krüger) – Sophie Alice Profé (73. Lisa-Kristin Behnecke), Dana Marquardt, Liv Fuß, Jette Schulz (73. Rieke Ehlers), Vera Homp – Jennifer Michel, Indra Hahn (78. Kira Hasse).

Tore: 0:1 Dina Orschmann (9.), 0:2 Merle Barth (18.), 0:3 Melissa Kössler (23.), 0:4 Selina Cerci (25.), 0:5 Sophie Weidauer (31.), 0:6 Maria Plattner (84.), 0:7 Gina Chmielinski (90.).