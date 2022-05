Todesfelde

Dennis Studt kam, schoss, traf und der SV Todesfelde siegte. Mit dem 2:1 (1:1) gegen den TSV Bordesholm stießen die Todesfelder Oberliga-Fußballer das Tor zur Regionalliga-Aufstiegsrunde ganz weit auf. Weil Der SV Eichede mit 0:2 gegen den TSB Flensburg verlor, benötigt die Elf von SVT-Trainer Sven Tramm nur noch einen Sieg in den vier verbleibenden Spielen, um das Ticket zu lösen. Der Eckernförder SV (3:1 gegen den TSV Pansdorf) spielt keine Rolle, weil der Tabellenzweite nicht für die 4. Liga gemeldet hat.

„Da habe ich mich einmal nicht so diszipliniert wie sonst vorbereitet, und schon schieße ich so ein wichtiges Tor“, lachte Studt, der am Vorabend der Partie auf dem Junggesellenabschied seines langjährigen Mitspielers Sebastian Bruhn gefeiert hatte. „Ich war erst um halb Fünf im Bett“, verriet der 29-Jährige. „Promille schießt eben doch Tore.“ Studt benötigte nach seiner Einwechslung für Morten Liebert nur zwei Minuten, um seine Mannschaft ins Glück zu ballern. Er zog aus der Drehung ab und knallte den Ball unerreichbar für Gästekeeper Ronny Losereit zum 2:1 unter die Latte.

Trainer Tramm freute sich fürs Team, aber auch für Studt, der als Sturmspitze zumeist im Schatten von Liebert und des derzeit verletzten Marco Pajonk steht. „Wenn Studti auf den Platz kommt, ist er sofort auf Betriebstemperatur“, lobte Tramm. „Er ist hellwach und fackelt nicht lange, wenn er eine Schusschance sieht.“

Torschütze Studt ist ein Ur-Todesfelder

Der Treffer von Studt, der in Todesfelde aufgewachsen ist und auch jetzt noch mit Frau und Nachwuchs im Heimatdorf wohnt, war für die Tramm-Schützlinge das Happyend in einer umkämpften Begegnung. „Wie schwer Bordesholm zu knacken ist, hat man heute wieder gesehen“, sagte Tramm, dessen Mannschaft in einer lange von Taktik und gegenseitigem Respekt geprägten Halbzeit genau wie der Gegner das Risiko scheute.

Doch als Janek Holz den Todesfeldern den Ball abluchste und Richtung Strafraum sprintete, nahm das Spiel wie der Ex-Hartenholmer Fahrt auf. Von Holz kam der Ball zu Noah Purtz (38.), der zum 1:0 für die Gäste einschob. Die Todesfelder Antwort war ein Schuss von Til Weidemann, den Losereit mit viel Mühe zur Ecke lenkte. Die zirkelte Emanuel Bento auf Weidemanns Kopf – 1:1.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Todesfelder den Druck und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Aber die Bordesholmer waren bei ihren Gegenstößen brandgefährlich. Mitte der zweite Hälfte verhinderte SVT-Schlussmann Fabian Landvoigt mehrfach den erneuten Rückstand. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge für Tramms Team, das im Abschluss einiges an Pech entwickelte. Unter anderem klatschten zwei Schüsse von Rafael Krause ans Aluminium. Aber dann kam Studt.

Meister-Cupspiel in Büchen

„Ich bin total glücklich, dass unsere Mannschaft die Aufgabe gelöst hat“, strahlte Tramm, der mit Blick auf die Tabelle gleich auf die Euphoriebremse trat: „Es sieht für uns toll aus. Aber ich bin niemand, der das Fell des Bären verteilt, bevor er erlegt ist.“

Am Mittwoch steht für Oberliga-Spitzenreiter Todesfelde ein Pokalspiel auf dem eng getakteten Programm. Um 19.30 Uhr wird das Nachholspiel im Meister-Cup beim Landesligisten SV Büchen-Siebeneichen angepfiffen.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Niklas Sabas, Hasan Deniz Yilmaz, Kai-Fabian Schulz, Tarec Blohm - Niklas Stehnck – Henrik Sirmais, Til Weidemann, Emanuel Bento (76. Sören Gelbrecht), Rafael Krause (90.+1 Christian Jaacks) – Morten Liebert (83. Dennis Studt).

Tore: 0:1 (36.) Noah Purtz, 1:1 (38.) Til Weidemann, 2:1 (85.) Dennis Studt.

SR: Steffen Brandt (SV Wasbek); Z: 280.