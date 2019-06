Die Türkei hat den EM-Träumen von Weltmeister Frankreich einen Dämpfer versetzt. In Konya leitete der Düsseldorfer Kaan Ayhan mit einem Kopfball in der 30. Minute die erste Niederlage des Franzosen in der dritten Qualifikationspartie ein. Zehn Minuten später stellte Cengiz Ünder von AS Rom den 2:0-Endstand her.