In der Fußball-Oberliga hat der Eckernförder SV am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft verpasst. Die Haberlag-Elf unterlag beim Meister SV Todesfelde mit 0:4, während der SV Eichede mit 3:1 gegen Inter Türkspor Kiel gewann und am ESV vorbeizog. Trotzdem feiern die Eckernnförder Historisches.