Hannover/Kiel

Kingsley Schindler wechselte im Sommer 2016 von der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim an die Förde zu Holstein Kiel. In 101 Spielen für die Kieler Störche erzielte der "King" 34 Treffer und war Leistungsträger und Stammspieler. Im Sommer 2019 folgte für den gebürtigen Hamburger der Wechsel in die Bundesliga zum 1. FC Köln. Bis 2023 steht Schindler beim 1. FC Köln unter Vertrag und war zu Saisonbeginn unter dem damilgen Trainer Achim Beierlorzer gesetzt. Nach dem Trainerwechsel im November 2019 spielte der Deutsch-Ghanaer unter Neu-Coach Markus Gisdol keine große Rolle mehr. Nach dem 12. Spieltag setzte Gisdol den offensiven Flügelspieler nur noch zwei Mal ein. In 13 Spielen für die Kölner verbuchte er zwei Assists. Schindler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu Holsteins Ligakonkurrenten Hannover. Das bestätigte FC-Sportchef und Ex-96-Manager Horst Heldt in einer Presserunde, wie Kölner Medien übereinstimmend berichten. Hannover ist für den schnellen Angreifer keine unbekannte Stadt. Von 2012 bis 2013 spielte der Rechtsaußen in der U19-Mannschaft der Niedersachsen.

