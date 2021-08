Henstedt-Ulzburg

Was die Männer des FC Bayern München seit Jahrzehnten können, schaffen die Fußballerinnen aus der bajuwarischen Metropole ebenfalls seit ein paar Jahren: Deutscher Meister werden. Die Herren erspielten 31 nationale Titel, die Frauen bringen es seit 2015 immerhin auf drei. Zuletzt im Juni dieses Jahres. In den Trikots, bei denen Bayern München drauf steht, stecken also stets bestens ausgebildete Fußballerinnen und Fußballer. Auch die zweite Frauenmannschaft wird viel fußballerische Qualität mit nach Henstedt-Ulzburg gebracht haben, wenn sie am Sonntag ab 11 Uhr im Zweitliga-Spiel auf den gastgebenden SVHU treffen wird.

Bayern-Reserve verpatzte wie SVHU den Saisonauftakt

„Da kommt mit dem FC Bayern München ein großer Name zu uns“, freut sich SVHU-Trainer Christian Jürss auf die 90 Minuten. „Wir hoffen auf eine große Kulisse und genauso auf einen guten Auftakt vor unseren Zuschauern.“ Genau wie die Henstedt-Ulzburgerinnen verloren die Münchenerinnen ihre Auftaktpartie in der Zweiten Liga. Gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg unterlagen sie mit 0:3. In der abgelaufenen Saison wurde die FCB-Reserve hinter Bundesligaaufsteiger 1. FC Köln Zweiter.

Trainer Jürss studiert Gegner per Video

Christian Jürss bereitet sich stets intensiv auf den nächsten Gegner vor. Auch auf die Bayern, deren Spiel gegen den FCN sich der A-Lizenzinhaber ganz genau auf Video angeschaut hat. „Die Münchenerinnen besitzen eine klare Spielidee. Das Spiel ist eine große sowie anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Jürss. „Sie sind unangenehm zu spielen und bringen technisch vieles mit. Es fehlt hier und dort an Erfahrung, die haben wir allerdings in der Zweiten Liga auch nicht.“

Jennifer Michel vor Comeback

Aus dem 1:4 am ersten Spieltag bei der TSG Hoffenheim II haben die SVHU-Kickerinnen und ihr Trainer ihre Schlüsse gezogen. „Wir müssen in unseren Aktionen einfach schneller werden“, sagt Christian Jürss. Der Kader ist gegenüber dem 13:0-DFB-Pokalsieg bei der Sportvereinigung Herne/Herrenhausen nahezu unverändert. Melena Lux (Erkältung) und Lukne Gräßler (Oberschenkelzerrung) drohen auszufallen. Dafür kehrt Jennifer Michel in den Kader zurück.