FSG Kaltenkirchen präsentiert Sven Tepsic als neuen Trainer

Kaltenkirchen

Die Suche nach einem Nachfolger des entlassenen Martin Genz ist beendet. Die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten FSG Kaltenkirchen sind bei ihrer Fahndung nach einem neuen Coach fündig geworden. Sven Tepsic soll gemeinsam mit Christian Pusch auf der Kommando-Brücke des FSG-Schiffes stehen und das Team wieder in ruhigere Fahrwasser manövrieren. Am Sonntag beim Auswärtsspiel bei Schlusslicht VfL Kellinghusen wird der 40-Jährige bereits dabei sein. Die Verantwortung trägt vor und während der 90 Minuten aber noch Frauke Kuhlmann.

Alexander Nagel ließ Kontakte nach Hamburg spielen

Rund vier Wochen sind zwischen der Trennung von Genz und der Ernennung von Tepsic vergangen. „Ich wollte einen Trainer präsentieren, der eben nicht aus dem Kreis Segeberg kommt, der ganz neutral an die Aufgabe herangeht“, erklärte Alexander Nagel, der das Amt des Sportlichen Leiters vom ebenfalls geschassten Heinrich-Wilhelm Genz übernommen hat. Nagel ließ seine Kontakte in den Hamburger Raum spielen und bekam den Name Sven Tepsic zugespielt, zu dem er sofort Kontakt aufnahm. „Wir haben ein sehr offenes und gutes Gespräch mit Sven geführt“, verrät Nagel. „Daraufhin hat er sich eine Trainingseinheit angeschaut, sich ein paar Tage Bedenkzeit gegeben und uns dann zugesagt.“

Christian Pusch unterstützt Sven Tepsic

Unterstützt wird der Hamburger von Christian Pusch, der im Kreis Segeberg kein Unbekannter ist. Pusch war bereits für den SV Henstedt-Ulzburg im Frauenbereich und für die Kaltenkirchener TS im Nachwuchsbereich tätig. „Wir sehen Christian nicht als Assistenten, sondern als Trainerpartner an“, erklärt Nagel, der mit Timo Bauch auch noch einen Torwarttrainer präsentieren konnte.

Sven Tepsic hat im Hamburger Fußball viel gesehen

Sven Tepsic hat den Großteil seiner aktiven Fußballerzeit in Hamburg verbracht. Nachdem er lange Jahre im Nachwuchsbereich des Hamburger SV ausgebildet wurde, spielte er im Erwachsenenbereich für den Niendorfer TSV, FC Elmshorn, Germania Schnelsen, Oststeinbeker SV, VfL Pinneberg, Concordia Hamburg und die zweite Mannschaft des FC St. Pauli auf Regional- und Oberliga-Niveau. In der Saison 2008/09 wagte der Deutsch-Kroate einen Wechsel nach Dänemark. Dort zählte er zum Zweitliga-Kader des FC Hjörring, verließ den Verein aber nach nur einem Jahr wieder.

Erste Erfahrungen im Trainergeschäft

Als Trainer sammelte Tepsic, der ein Reinigungsunternehmen besitzt, Erfahrungen bei Germania Schnelsen, FC Elmshorn und TBS Pinneberg. Außerdem engagiert er sich in der Fußballschule des HSV und gibt dort sein Wissen an Kinder und Jugendliche weiter. „Sven hat bereits eine Trainingseinheit bei uns geleitet, wird in den nächsten Tagen von Frauke Kuhlmann eingearbeitet und dann richtig loslegen“, erklärt Alexander Nagel, der keine feste Laufzeit mit dem neuen Coach ausgemacht hat. „Wir fangen erstmal an und schauen, was dabei rauskommt.“

FSG Saxonia fordert Preetzer TSV heraus

Vier Siege, vier Unentschieden – die ersten Saisonwochen verliefen erfolgreich für die Fußballer der FSG Saxonia, die Rang vier belegen. Mit bereits acht Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter Preetzer TSV. Der gastiert am Sonntag ab 15 Uhr in Bornhöved zum Gipfeltreffen in der Oststaffel der Verbandsliga. „Ich erwartete keinen Schönheitspreis von meiner Mannschaft, sondern dass sie versucht, energisch dagegen und den Ball in der Preetzer Hälfte zu halten“, fordert FSG-Trainer Ralf Hartmann im Duell der beiden einzig noch unbesiegten Teams der Liga.

Personell sind die Saxonen ähnlich aufgestellt wie vor einer Woche beim 4:2-Sieg über Concordia Schönkirchen. Abwehrchef Jonas Griese fehlt erneut berufsbedingt. Während hinter dem Einsatz von Arne Duggen noch ein Fragezeichen steht, steht Youngster Tim Wedemeyer wieder zur Verfügung. „Auch wenn die Preetzer uns nicht soviel Platz lassen werden wie die Schönkirchener, hoffe ich sehr, dass wir die Euphorie und unsere fußballerischen Qualitäten aus der Vorwoche mit in diese Partie nehmen können.“