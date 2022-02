Bornhöved

Das Gerücht hielt sich schon etwas länger in der Fußballerszene. Doch nun ist es amtlich. Ralf Hartmann wird sein Traineramt zum Saisonende beim Verbandsligisten FSG Saxonia niederlegen. Dies gaben der Verein und der 58-Jährige in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nach fast sechs erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit die Luft verbraucht und es an der Zeit ist, der Mannschaft wieder neue Impulse zu geben“, begründeten Ligamanager Dirk Ruckpaul und Ralf Hartmann unisono den bevorstehenden Trainerwechsel zur neuen Saison.

Wer Nachfolger von Hartmann werden wird, steht bereits fest. Ab dem 1. Juli wird Ralf Bargmann die Geschicke des Teams aus der Verbandsliga Ost leiten.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ralf Hartmann hat eine Einheit geformt

Ralf Hartmann hatte das Amt im Oktober 2016 von Carsten Baumann übernommen. Damals trainierte er noch die SG Bornhöved/Schmalensee, die seit Beginn der Saison 2019 / 20 in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Wankendorf die FSG Saxonia bildet. Mit Hartmann als Trainer gelang die Verschmelzung beider Mannschaften erfolgreich. Heute bilden die Rivalen von früher ein eingeschworenes Team, das in der Liga vor der Winterpause jedoch etwas schwächelte und auf Rang sieben zurückfiel.

„Platz vier ist aber noch drin und bleibt unser Primärziel“, sagt Hartmann, der mit seinem Team auch das Finale des Kreispokal-Wettbewerbs im Kreis Holstein (Neumünster und Plön) erreicht hat. Dies ist für den 28. Mai terminiert. Der Gegner ist Landesligist VfR Neumünster. „Der Punktspielbetrieb hat natürlich absoluten Vorrang“, betont Hartmann, räumt aber auch ein. „Der Pokalsieg wäre sicherlich ein toller Abschluss.“

Lesen Sie auch SV Todesfelde im Halbfinale, FSG Saxonia im Endspiel

Ralf Hartmann plant eine schöpferische Pause

Wenn der in Neumünster lebende Ralf Hartmann am Abend des Pokaltages nach Hause fährt, wird er eine Menge guter Erinnerungen an seine Zeit in Bornhöved, Schmalensee und Wankendorf mitnehmen. „Es waren intensive Jahre, in denen ich eine ganze Menge toller Typen habe kennenlernen dürfen“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber, der zunächst einmal eine Pause einlegen möchte und entsprechend auch bereits geplant hat: „Ich habe meinen Sommerurlaub genau in die Zeit der Vorbereitung gelegt.“

Ralf Bargmanns erstes Engagement im Kreis Segeberg

Ein Ralf geht, eine anderer Ralf übernimmt. Mit Ralf Bargmann übernimmt ein ebenso erfahrener Mann das sportliche Ruder bei den Saxonen. Der in Tarbek bei Bornhöved wohnende 51-Jährige besitzt ebenfalls die Trainer-B-Lizenz und coacht derzeit noch den JuS Fischbek, der in der Kreisliga um Punkte spielt.

Davor trainierte Bargmann den TSV Bargteheide in der Verbandsliga und war auch in der Nachwuchsabteilung des SV Eichede tätig. Für ihn wird es das erste Engagement im Kreis Segeberg werden: „Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde Aufgabe“, erklärt Ralf Bargmann.