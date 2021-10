Oldenburg/Heringsdorf

Nach dem Spielabbruch in Heringsdorf am vergangenen Sonntag hat der Kreisfußballverband (KFV) entschieden, alle angesetzten Spiele der ersten und zweiten Mannschaft des SV Heringsdorf bis einschließlich Sonntag, 31. Oktober, abzusetzen.

Beim Kreisligaspiel gegen die SG Insel Fehmarn waren drei Spieler der SG durch Kopfnüsse und einen Faustschlag verletzt worden. Zwei der Spieler mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wurde abgebrochen. Aktuell läuft ein Strafverfahren.

Die Vorfälle sollen nun zuerst aufgearbeitet werden, bevor die Spieler wieder auf dem Platz stehen können. Der SV Heringsdorf soll einen Maßnahmenkatalog beim Verband einreichen und darstellen, wie er solchen Gewalttaten in Zukunft vorbeugen möchte.

SV Heringsdorf: Erstmal zur Ruhe kommen

Der erste Vorsitzende des SV Heringsdorf, Karsten Jark, begrüßte die Entscheidung. „Wir müssen jetzt erst einmal zur Ruhe kommen“, sagte er gegenüber den Kieler Nachrichten. „Das sind Vorfälle, die nicht passieren dürfen und das müssen wir jetzt aufarbeiten.“ Ein Spieler wurde bereits aus dem Verein ausgeschlossen.

Der SV Heringsdorf ist ein Verein, der sich Integration auf die Fahnen geschrieben hat. Von 150 Spielern haben rund 50 einen Migrationshintergrund. „Bei uns spielen sowohl EU-Ausländer, die hier eine Ausbildung machen, als auch Flüchtlinge“, erklärte Karsten Jark. Im Verein wird allerdings nicht nur Fußball gespielt. „Wir helfen bei der Jobsuche, bei Behördengängen, bei der Schule und Ausbildung“, sagte Karsten Jark.

Etliche Anfeindungen im Netz gegen den SV Heringsdorf

Doch Karsten Jark sieht das Projekt jetzt in Gefahr. „Wir haben nach den Vorfällen am Wochenende etliche Anfeindungen bekommen, die der Sache nicht gerecht werden“, berichtete er. „Daher ist es gut, dass die Spiele jetzt ausgesetzt sind. Sonst würden etliche Schaulustige am Spielfeldrand stehen und über uns herziehen.“ Dabei sei es ein Einzelfall gewesen und nicht die ganze Mannschaft, die gewalttätig ist. Bis zur 60. Minute, als die Spieler die Kontrolle verloren, sei alles friedlich gewesen.

Das bestätigte auch Lars Braesch, Pressewart des KFV. Trotzdem merkte er an, dass auch in den vier Spielen zuvor vier Rote Karten und eine Gelb-Rote Karte vergeben wurde. „Der Verein muss das jetzt aufarbeiten, und anhand von Gesprächen und dem Maßnahmenkatalog wird dann entschieden, ob sie wieder spielen können oder nicht“, sagte Lars Braesch.