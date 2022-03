Noch dürfen die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg vom Klassenerhalt in der 2. Bundesliga träumen. Doch die Spiele werden weniger und der Abstand zum rettenden Ufer nicht kleiner. Deshalb müssen Punkte her. So schnell wie möglich und so viele wie möglich. Am besten drei am Sonntag in Bocholt.