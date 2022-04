Henstedt-Ulzburg

Gemeinsam stiegen der SV Henstedt-Ulzburg und der 1. FC Nürnberg in die Zweite Frauenfußball-Bundesliga auf. Schnell trennte sich der Weg der beiden Neulinge, die am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Sportplatz am Schäferkampsweg aufeinandertreffen. Während die SVHU-Elf trotz eines deutlichen Aufwärtstrends auf einem Abstiegsplatz steht, haben die Nürnbergerinnen als Tabellenvierte eine Außenseiterchance auf den Sprung in die Erste Liga.

Neun Punkte haben die Henstedt-Ulzburgerinnen in der Rückrunde geholt – drei mehr als in der gesamten Hinserie. „Mit Nürnberg kommt eine sehr gut organisierte Mannschaft zu uns, die körperbetont und konstant spielt“, sagt Trainer Christian Jürss, der am vergangenen Montag Vater geworden ist. Ehefrau Lea brachte Tochter Mayla zur Welt. „Der Mitaufsteiger ist zusammen mit Andernach bestes Team der Rückrunde und hat mit Nastassja Lein, die schon 23 Treffer erzielt hat, die gefährlichste Stürmerin der Liga im Team.“ Das Hinspiel ging mit 2:0 an das Team aus Franken.

Indra Hahn wird als Fußballerin des Jahres geehrt

Die Personaldecke des SVHU bleibt dünn. „Für die Möglichkeiten, die wir haben, machen wir es gerade richtig gut“, sagt Jürss, der wieder mit Malin Hegeler, Nane Krüger und Friederike Nagorny plant, die beim 0:0 in Ingolstadt fehlten. Für Jennifer Michel und Monja Kunrath könnte die Partie nach einer Corona-Erkrankung zu früh kommen. Lisa-Kristin Behneke fällt mit einer Zerrung des Hüftbeugers aus.

Vor dem Anpfiff finden die Ehrungen für die Wahl zu Schleswig-Holsteins Fußballerinnen und Trainer des Jahres statt. Indra Hahn und Franziska Hilmer, Erst- und Zweiplatzierte bei den Frauen, sowie Trainer Christian Jürss (3.) werden von SHFV-Präsident Uwe Döring ausgezeichnet.