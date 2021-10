Kiel

Es dämmert am Mittwochabend, als die B-Juniorinnen von Rot-Schwarz Kiel ihr Fußballtraining beginnen. Acht Spielerinnen sind auf dem Sportplatz in Meimersdorf – eine hohe Beteiligung. Dass der Klub überhaupt eine Mannschaft in dieser Saison melden konnte, stand lange auf der Kippe. Weil ein Großteil des letzten Jahrgangs zu den Damen aufrückte, blieben Trainerin Melanie Torp in der Sommerpause nur vier Spielerinnen übrig. Von unten kam nichts nach. Letztlich wechselten noch Kickerinnen von anderen Vereinen zum Team, das mit einem schlanken Zehner-Kader als Neuner-Mannschaft in der „Kreisliga Ost“ antritt. Der Name täuscht aber: Auswärts geht es für die Kielerinnen bis nach Burg auf Fehmarn (87 Kilometer). „Es ist schwierig“, fasst Torp die Situation zusammen.

Mädchenfußball in Schleswig-Holstein: Zahl der Juniorinnenteams eingebrochen

Die Zahl der Mädchenmannschaften im Norden sinkt seit Jahren. 2008 waren laut jährlich erhobener Mitgliederstatistik des Deutschen Fußball-Bundes 378 Teams (bis 16 Jahre) im Land gemeldet. 2020 waren es noch 139. Der Nachwuchsboom, der vor der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland 2011 einsetzte, ist bundesweit einem Aderlass gewichen. Die Corona-Pandemie tat ihr Übriges. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat das Problem erkannt. Am Freitag beginnt im Uwe Seeler Fußball Park in Malente ein Kongress, der sich mit der Situation und Zukunft des Frauen- und Mädchenfußballs befasst.

„Um es in der Marketingsprache zu sagen: Der Frauen- und Mädchenfußball ist nach wie vor ein tolles Produkt, bei dem wir aber sinkende Absatzzahlen haben und gucken müssen, wie wir es wieder an die Frau oder das Mädchen bringen können“, sagt Fabian Thiesen Abteilungsleiter Spielbetrieb beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Genau diese Frage werden ab Freitag 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vereinen, Verbänden und Wirtschaft, darunter auch Britta Carlson, Co-Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, angehen.

Auch bei den Frauen sinkt die Anzahl der Mannschaften

Dafür ist es Zeit. Denn der fehlende Nachwuchs macht sich längst auch im Seniorinnenbereich bemerkbar, wo die Zahl der Teams im Land in den vergangenen drei Jahren gesunken ist. Nur 152 Frauen-Mannschaften nehmen in dieser Saison am Spielbetrieb teil. Die Folge: verringerte Staffelzahlen und -größen, weite Fahrtwege, mehr Spielgemeinschaften. So kommt es zu teils paradoxen Verhältnissen. Je niedriger die Ligen und jünger die Altersklasse, desto größer wird der Fahraufwand für die Teams. „Da gibt es auch Konstellationen, wo die Vereine sagen, das kann ich meinen Eltern nicht mehr verkaufen“, sagt Thiesen.

Weniger Talente für die Auswahlmannschaft in Kiel

Ingo Hartwig, Trainer der U12-Auswahl des Kreisfußballverbandes Kiel, spürt die Auswirkungen deutlich. „Es werden von den Vereinen immer weniger Spielerinnen zu Auswahltrainings geschickt. In früheren Jahrgängen konnten wir aus einem großen Portfolio schöpfen. Das ist in Kiel längst nicht mehr der Fall“, berichtet der Jugendfußballobmann des TSV Flintbek.

In vielen Vereinen gäbe es keine Mädchenteams mehr. Und wenn Hartwig an Klubs herantrete, um nach Spielerinnen zu fragen, die in Jungenmannschaften gemeldet sind, seien das oftmals nur Karteileichen. Der KFV-Auswahltrainer glaubt, dass die Akzeptanz von Mädchen in Jungenteams bei vielen Trainerkollegen nicht vorhanden ist. „Die Messlatte wird höher gelegt. Mädchen müssen 110 Prozent geben, um akzeptiert zu werden. Sie haben keine Zeit sich zu entwickeln. So verliert man insbesondere den weiblichen Nachwuchs.“

Erster Trainerlizenzlehrgang eigens für Frauen im SHFV

Doch es bewegt sich etwas. Im August vergangenen Jahres begann in Malente unter der Leitung von Verbandstrainerin Annouschka Bernhard der erste B-Lizenz-Trainerlehrgang im SHFV eigens für Frauen. 22 Teilnehmerinnen zeigten: Das Interesse und der Bedarf sind da. Hier, bei den Themen Qualifizierung und Talentförderung, werden die Workshops auf dem SHFV-Kongress in Malente ansetzen.

Im Fokus wird aber das Thema Neugewinnung stehen. „Die Spielerinnen anzuwerben, das können nicht wir als Verband machen. Das müssen die Vereine übernehmen“, sagt Thiesen. Strategien dafür sollen am Wochenende erarbeitet werden. Der Kongress soll ein Aufschlag sein, damit der Frauen- und Mädchenfußball im Land bald die Kurve bekommt.