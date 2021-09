Kaltenkirchen

Frauke Kuhlmann und Fetihspor Kaltenkirchen – zwischen der früheren Fußball-Nationalspielerin und dem Verbandsligisten, der mit dem FSC Kaltenkirchen als FSG Kaltenkirchen in der Weststaffel um Punkte spielt, besteht seit langem eine enge Verbindung. Nachdem Trainer Martin Genz vor die Tür gesetzt wurde, springt die 54-jährige nicht zum ersten Mal ein. „Ich werde möglichst ruhig und sachlich den Übergang gestalten, bis ein neuer Trainer gefunden ist“, umreißt die Europameisterin der Jahre 1989 und 1991 ihre Aufgabe. „Ich mache das für Fetih nun schon zum dritten oder vierten Mal. Das kann für eine Woche sein oder auch für einen Monat.“

Frauke Kuhlmann ist als Übergangstrainerin Vorgängerin und Nachfolgerin von Genz zugleich, dessen Entlassung hohe Wellen schlug. Nicht, dass der 34-Jährige beim noch sieglosen Team gehen musste, war der Knackpunkt. Sondern das Wie: Alexander Nagel, 2. Vorsitzender von Fetihspor, bestätigte, dass er zusammen mit Vereinschef Faruk Gükdurmus den Rauswurf bereits am Abend vor dem Spiel gegen den FC Reher/Puls beschlossen hatte. Genz und die Mannschaft wurden aber erst unmittelbar nach der 0:1-Niederlage informiert. Eine offenbar vorbereitete Pressemitteilung war schnell verschickt.

Kein Kommentar zur Entlassung von Genz

„Zur Chronologie der Ereignisse kann ich nichts sagen“, betont Frauke Kuhlmann, die ihre eigene Karriere aufgrund einer schweren Knieverletzung im Alter von 26 Jahren beenden musste und seitdem ein Sportfachgeschäft führt. „Das sind Interna des Vereins, über die ich nicht informiert bin und die ich deshalb weder kommentieren kann noch möchte.“ Persönlich dankt sie Martin Genz für die Arbeit in den vergangenen knapp drei Jahren: „Er hat den Fetihspor-Weg vorangetrieben und sehr gute Arbeit geleistet.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die FSG und Fetihspor, so Frauke Kuhlmann, stünden für temporeichen und spielerisch geprägten Offensivfußball. „Das ist so, seit der Verein 1999 gegründet wurde. Ich bin ein Fan des Fußballs, wie er dort gespielt wird.“ Ihr erstes Spiel als FSG-Trainerin ist am Sonnabend ab 16 Uhr beim VfR Horst. „Ich glaube an das Potenzial der Mannschaft, aber natürlich kann auch ich nichts daran ändern, dass so viele Spieler verletzt sind“, sagt die 54-Jährige. „Wir werden das Spiel seriös und gelassen, aber konzentriert angehen. Ruhe und Gelassenheit sind wichtig nach dieser turbulenten Zeit.“