Er ist jung, lernwillig und sehr ehrgeizig. Er kann nicht nur das, wofür ihn die Verantwortlichen des Oberligisten SV Todesfelde in den Joda-Sportpark gelockt haben. Deniz Yilmaz ist aktuell in aller Munde, weil der junge Innenverteidiger sein Handwerk auch in der Offensive beherrscht.