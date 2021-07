Schackendorf

Diese Nachricht schlug in Segeberger Fußballkreisen ein wie eine Bombe: Der SV Schackendorf zieht seine Mannschaft aus der Verbandsliga zurück. Nachdem ein halbes Dutzend Spieler kurzfristig ihre Pläne geändert und den Verein verlassen hatten, fällten Stefan Christensen, Sportlicher Leiter und Vereinsvorsitzender in einer Person, Teammanager Frank Ehlert sowie das neue Trainerteam mit Chefcoach Klaus Kasper, Mike Kröger und Christian Strungat diesen folgenschweren Entschluss.

Frank Gläser wirft Anker und steigt aus

Nicht mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen war Frank Gläser, der erst im Dezember 2020 als neuer Trainer vorgestellt worden war. „Frank hat sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt“, erklärt Teammanager Ehlert. Nachdem die Corona-Regeln nach Abänderung der Landesverordnung gelockert worden waren, hatte Gläser sechs Wochen lang Trainingseinheiten in Schackendorf geleitet. „Dort habe ich Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben“, begründet der 61-Jährige seine freiwillige Demission. „Bevor ich mich zu sehr ärgere, habe ich lieber den Anker geworfen.“

Ex-Trainer attackiert TuS Hartenholm

Zu diesem Zeitpunkt standen zwar die Wechsel der Leistungsträger Merlen Soost (SG Wittenborn/Todesfelde) und Jorrit Bernoth (SV Todesfelde II) bereits fest, ein freiwilliger Rückzug des SVS aus der Verbandsliga war allerdings noch kein Thema. Dies ploppte erst auf, nachdem Edi Sheqiri, Arash Mirzaie, Baktash Faygehi und Ali Birgül, die zuvor ihr Ja-Wort für eine weitere Saison im Trave-Stadion gegeben hatten, ihren Wechsel zum Landesligisten TuS Hartenholm verkündeten. Dazu Gläser: „Es geht mich zwar nichts mehr an, aber was sich die Hartenholmer erlaubt haben, ist absolut unsportlich und unsauber.“ Mit Torwart Jeric Thies-Studt (Eintracht Segeberg) verließ ein weiterer fest eingeplanter Kicker den SV Schackendorf. Besonders ärgerlich für den SVS: Nach einem Beschluss des Präsidiums des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands entfallen in diesem Sommer sämtliche Ablösezahlungen.

Neustart in der Kreisliga

„Plötzlich reichte unser Restkader weder qualitativ noch quantitativ nicht mehr für die Verbandsliga“, erläutert Ehlert. „Deshalb sind wir in der Fußballsparte zur Entscheidung gelangt, uns aus der Verbandsliga zurückzuziehen.“ Nicht aber ohne im Vorfeld mit jedem einzelnen verbliebenen Spieler zu sprechen. „Bis auf Tjorven Spieler, hinter dem noch ein Fragezeichen steht, gehen alle anderen unseren Weg mit.“ Der führt die erste Mannschaft in die Kreisliga. „Ich bin rechtzeitig von den Schackendorfern über die Pläne informiert worden, also erhält der SVS auch einen Kreisliga-Platz“, versichert Klaus Schneider, Vorsitzender des SHFV-Spielausschusses. Das erste Team, das am Freitag, 9. Juli, in die Vorbereitung startet, wird mit Akteuren aus der Zweiten aufgefüllt. Die Zweite erhält Zugänge aus der dritten Mannschaft, die komplett vom Spielbetrieb abgemeldet wird. Ehlert: „Wir werden uns jetzt neu ordnen und versuchen, gemeinsam das Beste aus der Sache zu machen.“