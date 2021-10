Kaltenkirchen

Seine ersten 90 Minuten an der Seitenlinie der Verbandsliga-Fußballer der FSG Kaltenkirchen sind Geschichte. Sie endeten mit einem Teilerfolg für den neuen Trainer. „Das war anstrengend“, räumte Sven Tepsic nach dem mageren 1:1 (0:0) gegen die SpVgg. Holstein West 19 ein. Gemeinsam mit seinem Trainerpartner Christian Pusch musste Tepsic bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit warten, ehe André Denk einen Flankenball von Akin Yelkenkayali zum hochverdienten Ausgleich einköpfen konnte und Tepsic erleichtert aufatmen und feststellen konnte: „Wir haben uns diesen Punkt redlich verdient.“

FSG Kaltenkirchen lässt klarste Chancen liegen

Gegen den Tabellenneunten aus dem Kreis Dithmarschen, ein Zusammenschluss des ABC Wesseln und Neuenkirchener SC, sah der 40-jährige Tepsic eine FSG-Mannschaft, die alles im Griff zu haben schien. „Wir waren in allen Belangen das bessere Team“, schilderte Tepsic. Im Resultat schlug sich dies indes nicht nieder. Tepsic wusste auch warum. „Der Ball wird noch zu lange gehalten, es wird nicht schnell genug kombiniert.“

Aber trotz dieses Defizits erspielten sich die Kaltenkirchener einige gute Gelegenheiten vor dem Seitenwechsel. In der Chancenverwertung zeigte sich dann aber das Hauptmanko der Tepsic-Elf. „Die Verunsicherung im Abschluss ist spürbar, die Jungs agieren vor dem Tor ohne Selbstvertrauen“, erklärte er. So wie Andrej Denk, Ibrahim Yener und Lauryn Liutkus, die in den ersten 45 Minuten jeweils alleine vor dem Kasten der Gäste aufgetaucht warten, das Leder aber nicht am Holstein-Keeper vorbeibringen konnten. „Wir hätten 4:0 oder 5:0 führen müssen“, stöhnte Sven Tepsic.

SpVgg. Holstein West stellt Spielverlauf auf den Kopf

Die Fahrlässigkeit im Abschluss sollte sich nach dem Wiederanpfiff rächen. Der zweite Abschnitt war gerade einmal drei Minuten alt, da ließ sich Izzet Yapakci zu einer Tätlichkeit hinreißen. Der FSG-Akteur sah die rote Karte. Doch es kam noch schlimmer. „Die haben zwei Mal auf unser Tor geschossen und leider auch einmal getroffen“, haderte Tepsic mit den Fußballgöttern, nachdem Dennis Papenfuß (68.) die Gäste überraschend in Führung geschossen hatte. Nur zu zehnt und mit 0:1 hinten – die dritte Niederlage in Folge schien für die FSG Kaltenkirchen unabwendbar Formen anzunehmen.

Christoph Burmeister schießt Elfmeter an die Querlatte

Was dann aber in der Schlussphase folgte, gefiel dem neuen Übungsleiter sehr. Machte ihm Mut. „Die Jungs haben richtig Charakter bewiesen, sich in die Partie hinein gekämpft und das Leder nun auch viel schneller in die gefährlichen Räume gespielt.“ Dass Tepsic und Co. dennoch bis tief in die Nachspielzeit hinein auf den überfälligen 1:1-Ausgleich warten musste, lag zum einen an der mangelnden Präzision, aber auch an der fehlenden Fortune im Abschluss.

Die dickste Chance ließ dabei der eingewechselte Christoph Burmeister (85.) ungenutzt verstreichen, als er einen Foulelfmeter an die Querlatte setzte. Zehn Minuten später folgte wenigstens ein kleines Happy-End für die Kaltenkirchener, die sich auf anstrengende Wochen einstellen können. Denn wenn Sven Tepsic eine Erkenntnis aus seinen ersten 90 Minuten als Trainer der FSG Kaltenkirchen gezogen hat, dann ist es diese: „Auf uns wartet nach eine ganze Menge Arbeit.“