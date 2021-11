Kaltenkirchen

Alexander Baranov ist in der Vergangenheit nicht gerade als ausgewiesener Torjäger auffällig geworden. Der 39-Jährige zählt seit Jahren zu den unauffälligen, aber stets zuverlässigen Fußballern im Kader des Verbandsligisten FSG Kaltenkirchen. Dort verrichtet er seinen dienst mehr in der Defensive als in der Offensive. Im Abstiegsduell der Weststaffel gegen Grün-Weiß Todenbüttel war jedoch alles anders, entwickelte Baranov einen unvergleichlichen Torriecher vor dem gegnerischen Kasten. Seinen dritten Treffer an diesem verregneten Nachmittag erzielte er erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit und sicherte so seinem Team mit dem 3:3 (0:2) immerhin einen Zähler.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Halbzeitpause bereits nach 30 Minuten

Die Partie zwischen den beiden Abstiegskandidaten bot so manche Kuriosität. So wie nach einer halben Stunde. Nach dem Führungstor von Todenbüttels Ole Petersen verletzte sich Mannschaftskamerad Ole Hansen schwer am Knie und musste noch auf dem Spielfeld behandelt werden. „Weil es regnete, hat uns der Schiedsrichter in die Kabine geschickt und die Halbzeitpause vorgezogen“, erklärte FSG-Coach Sven Tepsic. Nach einer Viertelstunde ging es weiter, weitere 14 Minuten später kassierte die FSG das 0:2 durch Jonas Lüdecke.

FSG Kaltenkirchen nach Seitenwechsel besser im Spiel

Was die Kaltenkirchener in den 15 Minuten in der Kabine nicht schafften, gelang ihnen in der kurzen Zeit des Seitenwechsels. Mit Anpfiff des zweiten Spielabschnitts hatten sie endlich das Gaspedal gefunden und übernahmen auch das Kommando. „Man muss ehrlich einräumen, dass die Kaltenkirchener in der zweiten Halbzeit gut gespielt haben“, skizzierte GWT-Trainer Adrian Königsmann. Baranov (56.) verkürzte für die FSG, die nach einem weiteren Treffer von Lüdecke (72.) erneut einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten.

Trainer Sven Tepsic stolz auf sein FSG-Team

„Für viele Mannschaften wäre das der Genickbruch gewesen. Unsere Jungs haben Charakter und Moral gezeigt und noch einmal alles gegeben“, lobte Tepsic, der nach 87 Minuten Marco Dörnte und Timo Vanselow einwechselte. Eine Minute später verkürzte Baranov auf 2:3. Nachdem der Sekundenzeiger zwei weitere Runden zurück gelegt hatte, folgte der nächste Tiefschlag für Tepsic und sein Team. Nach einem Fehlpass vor dem eigenen Strafraum von Vanselow stoppte Dörnte einen Todenbütteler regelwidrig und sah die Rote Karte. Die Entscheidung? Nein! „Dass die Mannschaft erneut ins Spiel zurück gefunden hat, macht mich stolz“, sagte der FSG-Coach, der den späten Ausgleich von Baranov bejubeln durfte. „Ich freue mich für Alex ganz besonders, weil er in der Vergangenheit nicht oft zum Zug gekommen war. Unter dem Strich ist der eine Punkt aber zu wenig für uns.“

KT gewinnt dank zweier Tore von Nashim Jueidi

Während die FSG Kaltenkirchen also weiter auf den Befreiungsschlag in Form eines Siegs wartet, zieht die Kaltenkirchener TS weiterhin einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen gegen die zweite Mannschaft des Heider SV (Rang 2) am kommenden Sonntag reichte dem Team von Trainer René Sixt eine durchschnittliche Leistung, um gegen den TuS Krempe mit einem 2:0 (0:0) den neunten Sieg im zehnten Spiel einzufahren. „Krempe hat gut verteidigt und wir ein bisschen verkrampft gespielt“, resümierte Sixt. Matchwinner auf Seiten der KT war Nashim Jueidi (63./83.), der nach Vorlagen von Malte Pietsch und Bryan Lilja jeweils aus Nahdistanz vollendete.

In der Verbandsliga Süd spielten: TuS Hoisdorf – SV Todesfelde II 1:4 (Tore: Fabian Koch/Henrik Schult, Chris Hagemann, Bendix Tietz, Philipp Möller); SSV Pölitz – SC Rönnau 74 0:4 (2 x Torge Facklam, Janick Loose, Mats Hamann); SSC Hagen-Ahrensburg – Leezener SC 1:1 (Kevin Schmidt/Justin Hoffmann).

Die Partie der FSG Saxonia in der Oststaffel beim VfR Laboe ist ausgefallen.