Kaltenkirchen

Die Partie in der West-Staffel der Verbandsliga zwischen den Fußballern der SpVgg. Holstein West 19 und der FSG Kaltenkirchen war noch nicht einmal 15 Minuten alt, da schien sie bereits entschieden. „Wir haben 2:0 geführt und ich bin davon ausgegangen, dass es eine klare Sache für uns werden wird“, gestand Alexander Nagel. Der Obmann der FSG sollte sich irren. Auf dem „Acker“, wie Nagel den Platz in Neuenkirchen nannte, entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die erst in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Sieger fand. Der hieß FSG Kaltenkirchen, weil Timo Vanselow einen Freistoß von Kayhan Demirtag zum 3:2 (2:1) für die Elf von Trainer Sven Tepsic einköpfte.

„Ich bin einfach nur froh, dass wir diese Begegnung gewonnen haben“, atmete Tepsic nach dem Abpfiff auf. Der Coach, der seinen Trainervertrag bei den Kaltenkirchenern um eine weitere Spielzeit verlängert hat, sprach, wie sein Obmann, von „miserablen Bedingungen“, die für Daniel Owusu schmerzhaft endeten. „Er hat sich ohne Fremdeinwirkung am Fuß verletzt“, erklärte Tepsic mit Blick auf die schlechte Platzqualität.

FSG Kaltenkirchen führt schnell mit 2:0

Die Partie, die 15 Minuten später angepfiffen wurde, hätte nicht besser für die Kaltenkirchener beginnen können. Helge Schröter (4.) und Kayhan Demirtag (12.) sorgten für die frühe Führung. „Und es waren weitere Chancen vorhanden, das Ergebnis auszubauen“, schilderte Tepsic. Die Dithmarscher, die es vornehmlich mit langen Bällen versuchten, verkürzten durch ihren baumlangen Angreifer Lasse Hahn (38.). Als Marcel Hornke (71.) der Ausgleich gelungen war, drohte das Match sogar zu kippen. „Die Jungs haben sich einmal kurz geschüttelt und wieder Gas gegeben“, freute sich Tepsic über die Reaktion seiner FSG-Kicker, die tief in der Nachspielzeit für ihren Aufwand mit dem 3:2 belohnt wurden.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Neuenkirchen feierte derweil Evejenii Antonov seine Premiere im Trikot der FSG. Der 21-jähirge Russe kommt aus St. Petersburg und spielt in der Innenverteidigung. Zugang Nummer zwei ist Vitali Donov, der im Auswärtsspiel noch nicht spielberechtigt war.