Kaltenkirchen

Läuft es bei einem Fußballteam nicht, dann greifen auch auf unterster Amateurebene die sogenannten Mechanismen des Marktes. Der Trainer wird ausgetauscht. Statistisch betrachtet verpufft die Wirkung in den meisten Fällen relativ schnell. Das jüngste prominente Beispiel für diese These lieferte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison der FC Schalke 04, der vier Mal seinen Coach austauschte, am Ende aber sang- und klanglos mit nur drei Siegen in 34 Spielen in die Zweite Liga absteigen musste.

Eine besondere Gabe

Auf lokaler Ebene überraschte Verbandsligist FSG Kaltenkirchen vor zwei Wochen mit der Entlassung von Trainer Martin Genz, dessen Team einen Fehlstart mit nur einem Punkt aus fünf Spielen hingelegt hatte. Bis ein Nachfolger für Genz gefunden ist, schlüpft Frauke Kuhlmann in die Rolle der Interimstrainerin. Mit großem Erfolg. Einem 2:1 beim VfR Horst ließ die FSG unter der Regie der Ex-Nationalspielerin nun einen 4:2-Heimerfolg über den TSV Heiligenstedten folgen. Auf der Suche nach den Gründen, warum die Mannschaft urplötzlich in die Erfolgsspur gefunden hat, ist Alexander Nagel schnell fündig geworden. „Frauke besitzt die Gabe, in die Köpfe der Jungs zu kommen und schafft es auch, sie emotional zu packen“, erklärt der zweite Vorsitzende, der den Posten des Sportlichen Leiters von Heinrich-Wilhelm Genz übernommen hat und derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den geschassten Coach ist. „Wir führen ein, zwei Gespräche, hetzen uns aber nicht.“

Warum auch? Denn mit Frauke Kuhlmann ging es zuletzt bergauf. „Ich bin helfende Hand und Fan des Vereins“, begründet die 55-Jährige, die schon mehrmals in die Rolle der Übergangstrainerin geschlüpft war. „Ich gehe unaufgeregt an die Sache heran und stehe so lange zur Verfügung, bis ein geeigneter Trainer gefunden wurde.“ Eines schloss sie aber aus: „Eine Dauerlösung bin ich nicht.“

Vorgaben werden umgesetzt

Trotz erheblicher personeller Probleme überraschten die Kuhlmann-Schützlinge zuletzt. „Wir hatten das Glück, dass unser Matchplan zwei Mal funktioniert hat“, erläutert die 43fache-Nationalspielerin, die einen Großteil der Verantwortung auf ihre Akteure überträgt. „Das schönste Geschenk ist für mich, dass sich alle, egal, ob jung und alt, an die Vorgaben halten und unsere Schlüsselspieler die Mannschaft auf dem Feld führen“, lobt Frauke Kuhlmann.

Stabile Defensive als Erfolgsschlüssel

Die Stabilität in der Defensive und im Zentrum sieht sie als Schlüssel zum Erfolg an. „Und dass alle die Bereitschaft aufbringen, mit nach hinten zu arbeiten“, sagt die Trainerin, die auf die Zweikampfstärke der zentralen Säulen Tobias Günther und Dominik Reiterin in der hintersten Linie sowie Helge Schröter und Christoph Pfützner im zentralen Mittelfeld setzt. Im Heimspiel gegen das Team aus Heiligenstedten konnten die Kaltenkirchener genau in diesen Bereichen die entscheidenden Duellen für sich entscheiden. Obendrein entpuppten sich Schröter (23.) und Reiter (61.) als torgefährlich und erzielten je einen Treffer. Marco Dörnte (25.), den Frauke Kuhlmann aus der zweiten Mannschaft in die Startelf befördert hatte, und der eingewechselt Daniel Owusu (75.) besorgten die FSG-Tore drei und vier. „Das Team steht über allem und derzeit fügt sich auch jeder Spieler in das Team ein“, jubelte die Interimstrainerin.

Kaltenkirchener TS neuer Spitzenreiter

Die Leistung der Kaltenkirchener TS indes stufte René Sixt in die Kategorie „bescheiden“ ein. Dass das 3:0 (1:0) seines Teams bei Schlusslicht VfL Kellinghusen mehr als verdient war, sah der Trainer aber allemal. „Weil wir ja auch nichts zugelassen haben“, schilderte Sixt. Willkommener Nebeneffekt des sechsten Sieges im siebten Spiel: Nach dem 0:1 gegen den FC Reher/Puls musste die zweite Garnitur des Heider SV die Tabellenführung an die KT abtreten. „Das fühlt sich natürlich ganz gut an“, gestand der KT-Coach, der selbstbewusst ist und die Qualitäten seiner Elf nicht kleinredet: „Wenn wir unseren Rhythmus halten, gibt es nicht viele Mannschaften, die uns schlagen können.“ Der VfL aus Kellinghusen, der nach den Treffern von Malte Pietsch (9.), Finn Rerop (57.) und Ben Mügge (76.) deutlich bezwungen war, war es auf jeden Fall nicht. Auch die Spitzenteams aus Reher, Marne oder Horst zogen gegen die KT den Kürzeren. Von oben steht nur noch die Partie gegen die HSV-Reserve an, die am Sonntag, 14. November, in Kaltenkirchen gastiert.