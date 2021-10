Der gebürtige Lüneburger Jan-André Sievers hat im Fußball viel erlebt, von Sandhausen bis Lübeck in seiner Karriere so einiges gesehen. Beim Landesligisten TuS Hartenholm spielt er in der zweiten Saison. Dort erlebt der 34-Jährige derzeit etwas, was ihm noch nie widerfahren war.